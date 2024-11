Exjugador de Independiente habló tras su salida del club: "Se terminó, por suerte"

Se trata de Edgar Elizalde, defensor uruguayo de 24 años, quien llegó a Independiente en 2022 y tras una serie de complicaciones, especialmente económicas, terminó desvinculándose del club de manera abrupta. El futbolista, que actualmente juega en Liverpool de Uruguay, habló sobre su salida y su presente en el club uruguayo dónde parece haber encontrado la tranquilidad necesaria para él.

En una entrevista con Minuto 1 en CarveDeportiva, Elizalde explicó cómo se siente tras haber dejado atrás su etapa en Independiente: "Me encuentro muy bien, contento de volver al país y sumar minutos, después de un año sin jugar de manera oficial", expresó el defensor, quien no ocultó su felicidad por poder reencontrarse con la competencia, aunque admitió que los resultados no acompañan al conjunto uruguayo.

image.png

Respecto a su paso por el club de Avellaneda, el futbolista no dudó y aseguró: "Lo importante es que pudimos destrabar todo y ahora estoy acá. Se terminó el vínculo, por suerte, no tengo más nada que ver con Independiente".

El defensor, que estuvo envuelto en una serie de conflictos con la dirigencia de Independiente para acordar su salida, remarcó que su primer año en el club fue positivo, aunque admitió que los últimos meses fueron complicados: "Eran meses de lucha por salir y no se podía en otros mercados. No fueron momentos lindos en Independiente, pero me quedo con mi primer año. Pasé de todo, no me arrepiento tampoco, fue muy lindo", dijo haciendo hincapié en que ya estaba decidido a cerrar su ciclo en el club y que, finalmente, se llegó a un acuerdo.

Cómo fue el paso de Edgar Elizalde por Independiente

Elizalde llegó en 2022 a Independiente luego de su paso por Peñarol. En el conjunto de Avellaneda, el lateral izquierdo disputó un total de 36 partidos entre Torneo y Copa Argentina, marcando solo un gol, a Central Córdoba. En 2024, el exfutbolista de Pescara de Italia no sumó un solo minuto.