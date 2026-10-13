Fluminense vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
El "Flu" y Palmeiras se enfrentan este miércoles en el duelo que dará inicio a las semifinales del máximo certamen continental a nivel clubes.
Fluminense recibe a Palmeiras este miércoles, desde las 21.30, en el estadio Maracaná, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro contará con el arbitraje del argentino Facundo Tello y será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium.
El "Flu", campeón de la Libertadores en 2023, alcanzó las semifinales tras eliminar a Platense en los cuartos de final. El equipo brasileño se impuso por 2-0 en el Maracaná y, pese a caer por 2-1 en la revancha disputada en Vicente López, consiguió avanzar con un resultado global de 3-2.
En el plano local, Fluminense viene de caer con Flamengo en el clásico carioca, resultado que lo deposita en el tercer puesto de la tabla con 51 unidades. De esta manera, buscará recuperarse ante su público y sacar una ventaja que lo deje bien posicionado para la vuelta.
Por su parte, Palmeiras llega a esta instancia luego de superar a Cerro Porteño en los octavos de final y a Liga de Quito en los cuartos. En el Brasileirão, llega en un gran momento después de golear 4-1 a Corinthians, resultado que le permitió seguir como único escolta de Flamengo, líder con 64 unidades.
Formaciones de Fluminense vs. Palmeiras por la Copa Libertadores
- Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Julián Millán, Guilherme Arana; Martinelli, Nonato, Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Rodrigo Castillo y Yeferson Soteldo. DT: Marcão.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Antonio Barboza, Gustavo Gómez, Murilo; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Jhon Arias, Joaquín Piquerez; José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Maracaná.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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