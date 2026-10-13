Fluminense vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

El "Flaco" López será titular en Palmeiras.

Por su parte, Palmeiras llega a esta instancia luego de superar a Cerro Porteño en los octavos de final y a Liga de Quito en los cuartos. En el Brasileirão, llega en un gran momento después de golear 4-1 a Corinthians, resultado que le permitió seguir como único escolta de Flamengo, líder con 64 unidades.