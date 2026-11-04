Golazo de Nico Paz en la Champions League: el zurdazo para el 3-0 parcial de Como ante Lens
Nico Paz marcó el tercer gol de Como en la visita a Lens por la cuarta fecha de la Champions League, después del doblete de Douvikas.
Nico Paz, que vive uno de los mejores momentos desde su apareción, volvió a ser determinante en la UEFA Champions League. El mediocampista de la Selección Argentina marcó un golazo para el 3-0 parcial de Como en su visita a Lens, por la cuarta fecha de la fase de liga.
La acción nació de una gran jugada colectiva del conjunto italiano. El futbolista de la Albiceleste recibió dentro del área y sacó un zurdazo que dejó sin reacción al arquero local. Antes, Anastasios Douvikas había marcado un doblete para encaminar el partido. El gol se suma al buen presente del argentino, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y busca seguir mejorando.
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Cómo queda Como en la Champions League
Si el resultado se mantiene, el equipo italiano, dirigido por Cesc Fábregas y plagada de futbolistas jóvenes, llegará a 9 puntos y se ubicará sexto en la tabla general. Ese lugar lo pondría, por ahora, entre los ocho que clasifican de manera directa a los octavos de final de la renovada competencia que reúne a los mejores equipos de Europa y que sueñan con poder conseguir el título.
El presente de Nico Paz en la Selección Argentina
El rendimiento del mediocampista llega en la previa de la doble fecha FIFA. Paz integra la lista de Lionel Scaloni para los amistosos ante Uruguay, el 13 de noviembre en La Bombonera, y Costa Rica, el 17 de noviembre en el Kempes de Córdoba. Además, el futbolista se perfila para convertirse en una pieza fundamental en el armado del equipo para el entrenador luego de la salida de Lionel Messi.
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