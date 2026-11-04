Golazo de Nico Paz en la Champions League: el zurdazo para el 3-0 parcial de Como ante Lens

El presente de Nico Paz en la Selección Argentina

El rendimiento del mediocampista llega en la previa de la doble fecha FIFA. Paz integra la lista de Lionel Scaloni para los amistosos ante Uruguay, el 13 de noviembre en La Bombonera, y Costa Rica, el 17 de noviembre en el Kempes de Córdoba. Además, el futbolista se perfila para convertirse en una pieza fundamental en el armado del equipo para el entrenador luego de la salida de Lionel Messi.