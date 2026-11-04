La dedicatoria de Nico Paz a Jesús de Miguel en su gol ante Lens por la Champions League
Nico Paz festejó su gol ante Lens con una remera con la imagen de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife fallecido tras un choque en pleno partido.
Nico Paz convirtió uno de sus goles más importantes en un homenaje. Después de marcar el 3-0 parcial de Como ante Lens por la cuarta fecha de la Champions League, el argentino levantó una remera blanca con la imagen de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife que murió tras un choque en un partido de la segunda división de España. El mensaje que acompañó el gesto fue claro: “Descansa en paz”.
El tanto llegó tras una jugada colectiva: Paz recibió dentro del área y sacó un zurdazo que dejó sin chances al arquero. En lugar de un festejo habitual, se dirigió a las cámaras con la remera estampada con una foto en blanco y negro del futbolista, que aparece celebrando con los brazos abiertos.
La dedicatoria se dio pocos días después de la muerte de De Miguel, que tenía 30 años. El delantero había sufrido un paro cardiorrespiratorio tras un choque con el arquero Jesús Owono en el partido ante el RC Andorra, y no logró recuperarse en la Unidad de Cuidados Intensivos.
La dedicatoria de Nico Paz a Jesús de Miguel en su gol ante Lens por la Champions League
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El homenaje tiene una carga especial para el mediocampista. Paz nació en Santa Cruz de Tenerife, se formó en el Atlético San Juan y dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en el CD Tenerife, antes de pasar a la cantera del Real Madrid. Tras conocerse la noticia, el jugador ya había expresado su dolor en redes con un mensaje breve: “No me lo puedo creer”. La familia de De Miguel, por su parte, agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto por su privacidad.
El gol y la dedicatoria llegan en la previa de la doble fecha FIFA: Paz integra la lista de Lionel Scaloni para enfrentar a Uruguay, el 13 de noviembre en La Bombonera, y a Costa Rica, el 17 de noviembre en Córdoba.
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