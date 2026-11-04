La dedicatoria de Nico Paz a Jesús de Miguel en su gol ante Lens por la Champions League

El homenaje tiene una carga especial para el mediocampista. Paz nació en Santa Cruz de Tenerife, se formó en el Atlético San Juan y dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en el CD Tenerife, antes de pasar a la cantera del Real Madrid. Tras conocerse la noticia, el jugador ya había expresado su dolor en redes con un mensaje breve: “No me lo puedo creer”. La familia de De Miguel, por su parte, agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto por su privacidad.