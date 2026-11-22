Boca e Independiente Rivadavia se enfrentan este miércoles, desde las 21, en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. El "Xeneize" afrontará este compromiso en un momento especial, luego de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena quien dialogó con la prensa antes de volver a Argentina.