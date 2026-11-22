Habló Arruabarrena tras consagrarse campeón: "No quiero que el equipo se relaje"
El "Xeneize" viene de consagrarse campeón de la Sudamericana y buscará aprovechar el envión anímico para meterse entre los mejores ocho del torneo. "Somos un equipo duro pero, si nos relajamos la vamos a cagar" , dijo su entrenador.
Boca e Independiente Rivadavia se enfrentan este miércoles, desde las 21, en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. El "Xeneize" afrontará este compromiso en un momento especial, luego de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena quien dialogó con la prensa antes de volver a Argentina.
"No quiero que el equipo se relaje", expresó su entrenador y añadió: "Somos un equipo duro pero, si nos relajamos la vamos a cagar" . El entrenador destacó el rol de los líderes positivos dentro del grupo y señaló la importancia de Leandro Paredes.
En el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y con el objetiuvo de romper la sequía de 18 años sin títulos internacionales, Boca aplastó 2-0 este sábado a Atlético Mineiro en la final y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026.
Santiago Ascacíbar en la primera mitad y Miguel Merentiel en el complemento anotaron los tantos del conjunto de Rodolfo Arruabarrena, que prácticamente no sufrió sobresaltos
Boca llega como campeón de la Tabla Anual del fútbol argentino, tras finalizar en el primer puesto con 63 puntos. En el Clausura terminó segundo en la Zona A, por lo que tendrá la ventaja de jugar como local en esta instancia.
Por su parte, el conjunto mendocino, que buscará dar el golpe en La Bombonera y avanzar a los cuartos de final, terminó séptimo en la Zona B y consiguió su clasificación a los playoffs. Además, viene de perder la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata.
Formaciones de Boca vs. Independiente de Rivadavia por el Torneo Clausura
- Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Alan Velasco, Adam Bareiro y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Horario y televisación
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Horario: 21:00.
Estadio: La Bombonera.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
VAR: José Carreras.
TV: ESPN Premium.
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