Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

Montevideo City Torque y Atlético Mineiro se enfrentan este miércoles, desde las 19, en el estadio Centenario de Montevideo, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño se impuso por 3-0 en la ida, con goles de Reinier, Bernard y Thiago Borbas, y buscará sellar su pasaje a la final.