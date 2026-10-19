Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV
El conjunto comandado por Eduardo Domínguez se impuso 3-0 en la ida y buscará sellar su boleto a la final este miércoles en el estadio Centenario de Montevideo.
Montevideo City Torque y Atlético Mineiro se enfrentan este miércoles, desde las 19, en el estadio Centenario de Montevideo, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño se impuso por 3-0 en la ida, con goles de Reinier, Bernard y Thiago Borbas, y buscará sellar su pasaje a la final.
El encuentro, que será televisado por ESPN y Disney+ Premium, contará con el arbitraje del chileno Cristián Garay, quien estará acompañado por sus compatriotas Claudio Urrutia y Miguel Rocha como asistentes. Además, en el VAR estará Rodrigo Carvajal.
City Torque llega a este compromiso tras la derrota por 3-0 sufrida en Belo Horizonte y buscará hacerse fuerte como local para dar vuelta la serie y avanzar a la final en Barranquilla. En el plano local, viene de perder con Albion el último fin de semana y dejó escapar la posibilidad de sostenerse en lo más alto del torneo doméstico.
Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, viene de vencer por 1-0 a Coritiba el sábado pasado por el Brasileirao. Con ese triunfo, trepó al sexto escalón de la tabla, con 50 unidades, y se metió en puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2027.
Formaciones de Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana
- Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Kevin Silva, Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Brian Gutiérrez y Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes y Esteban Obregón; Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.
- Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco y Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon; Tomás Cuello, Victor Hugo, Bernard; Reinier. DT: Eduardo Domínguez.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Estadio Centenario de Montevideo.
Árbitro: Cristián Garay.
- VAR: Rodrigo Carvajal.
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TV: ESPN y Disney+ Premium.
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