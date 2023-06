La explosiva denuncia de Rojitas tras faltar a la despedida de Juan Román Riquelme

descargo rojitas

Rojitas tiene una gran relación con el actual vicepresidente del club. Incluso, no bien comenzó su gestión, a principios de 2020 el dirigente invitó a su palco en La Bombonera a él junto a Alberto Márcico para ver un partido del entonces equipo que dirigía Miguel Ángel Russo, como hizo con otras glorias del club o del fútbol argentino, ya que hasta se lo vio junto al ídolo de Independiente Ricardo Bochini en alguna ocasión.

El exjugador, también cercano a la oposición en Boca y quien estuvo en la presentación del proyecto de Andrés Ibarra, candidato apoyado por Mauricio Macri, ha forjado un estrecho vínculo con el diez que comenzó entre elogios. "Lo conocí a Román e hice una buena relación con él, porque me empezó contando que su papá me amaba y era su ídolo. Un día Román me llevó a su casa y le regalé una camiseta de Boca firmaba a su papá. Ahí nació una linda relación con Román", supo contar. Además, lo ha destacado como uno de los dos máximos ídolos del club: “En la historia de Boca me pongo en el podio con él. No sé quién gana, estamos mano a mano".