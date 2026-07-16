La botella de Pickford con apuntes para los penales causó sorpresa en la Selección Argentina

Sin embargo, la historia tomó un rumbo completamente diferente. Inglaterra logró adelantarse en el marcador a los 55 minutos gracias al gol de Anthony Gordon y parecía tener controlada la semifinal. Durante varios pasajes del complemento, Pickford fue una de las grandes figuras del encuentro al intervenir con dos atajadas decisivas: primero le ganó un mano a mano a Julián Álvarez y luego evitó sobre la línea un cabezazo de Nicolás González que tenía destino de red.

Pese a esas intervenciones, la reacción argentina terminó siendo determinante. A cinco minutos del final, Lionel Messi ejecutó una jugada preparada desde un córner que terminó con un potente remate cruzado de Enzo Fernández para igualar el encuentro. Ya en tiempo de descuento, el capitán argentino volvió a ser decisivo con un preciso centro desde la derecha que Lautaro Martínez conectó de cabeza para establecer el 2-1 definitivo y asegurar el pasaje a la final.