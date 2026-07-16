La botella de Pickford con apuntes para los penales causó sorpresa en la Selección Argentina
El masajista del seleccionado nacional Marcelo D'Andrea encontró la botella de agua del arquero con un detalle preparado para una eventual definición desde los doce pasos.
En medio de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, una escena tan inesperada como llamativa terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche en Atlanta. Mientras los futbolistas celebraban sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium la agónica victoria frente a Inglaterra, el histórico masajista del seleccionado, Marcelo "Daddy" D'Andrea, encontró un objeto que rápidamente llamó la atención de todos.
Se trataba de la botella de agua utilizada por el arquero inglés Jordan Pickford, quien había preparado un verdadero "machete" con información detallada sobre los posibles ejecutantes argentinos en caso de que la semifinal se definiera mediante una serie de penales. La secuencia fue registrada por las cámaras de TyC Sports y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
Con curiosidad, D'Andrea llevó la botella hasta donde se encontraban Lionel Messi y Nicolás González. Ambos observaron atentamente las anotaciones pegadas sobre el envase, intentando descifrar las indicaciones que el arquero del Everton había confeccionado para estudiar a los futbolistas argentinos. Poco después se acercó Enzo Fernández, quien también revisó el contenido y reaccionó entre sonrisas al ver la preparación del guardameta inglés para una definición que finalmente nunca llegó.
La reacción de la Selección Argentina cuando vieron el machete del arquero de Inglaterra
La escena generó repercusiones también dentro del cuerpo técnico argentino. Uno de los que aprovechó la ocasión para bromear fue el preparador físico Luis Martín, quien publicó una fotografía de la botella en sus redes sociales junto a una frase cargada de ironía: "Lástima, no teníamos los mismos planes che". El comentario hizo referencia a que Inglaterra había imaginado un desenlace desde el punto penal, mientras que Argentina terminó resolviendo el partido durante el tiempo reglamentario.
Lo cierto es que el método utilizado no resulta una novedad dentro del fútbol internacional. El arquero inglés lleva varios años preparando este tipo de apuntes antes de los partidos decisivos y ya los había utilizado con éxito en distintas tandas de penales con la selección de su país. Incluso, durante la conferencia de prensa previa al encuentro había asegurado que Inglaterra estaba lista para afrontar cualquier escenario posible, ya fuera en los 90 minutos, durante el alargue o en una eventual definición desde los doce pasos.
Sin embargo, la historia tomó un rumbo completamente diferente. Inglaterra logró adelantarse en el marcador a los 55 minutos gracias al gol de Anthony Gordon y parecía tener controlada la semifinal. Durante varios pasajes del complemento, Pickford fue una de las grandes figuras del encuentro al intervenir con dos atajadas decisivas: primero le ganó un mano a mano a Julián Álvarez y luego evitó sobre la línea un cabezazo de Nicolás González que tenía destino de red.
Pese a esas intervenciones, la reacción argentina terminó siendo determinante. A cinco minutos del final, Lionel Messi ejecutó una jugada preparada desde un córner que terminó con un potente remate cruzado de Enzo Fernández para igualar el encuentro. Ya en tiempo de descuento, el capitán argentino volvió a ser decisivo con un preciso centro desde la derecha que Lautaro Martínez conectó de cabeza para establecer el 2-1 definitivo y asegurar el pasaje a la final.
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