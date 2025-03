La bronca de Facundo Cambeses con Elian Irala tras la derrota de Racing ante San Lorenzo

Tras el partido, Cambeses no dudó en apuntar contra Irala: “Vino y empezó a festejar en la cara, esas cosas no están buenas para nada. No las comparto”, expresó con evidente molestia. Además, el arquero recordó el reciente título conseguido por la Academia: “Nosotros hace dos días estábamos festejando. Que festeje, pero esas actitudes no suman”.

El joven mediocampista del equipo de Boedo estuvo a punto de irse a préstamo a Inter de Porto Alegre en los últimos días, pero finalmente la operación no se concretó y terminó siendo titular en el equipo azulgrana.

Facundo Cambeses, la figura de Racing ante San Lorenzo

Más allá de la bronca por lo ocurrido en el final, el guardameta fue una de las figuras de Racing. Con la ausencia de Gabriel Arias por lesión, el arquero tuvo intervenciones clave y sostuvo al equipo en los momentos más difíciles.

Sin embargo, su actuación no bastó para evitar la derrota, lo que dejó un sabor amargo: “Me duele muchísimo. Hicimos un esfuerzo enorme en una cancha complicada y nos vamos sin nada”, lamentó.

Pese al golpe, el guardameta se mostró confiado en la capacidad del equipo para sobreponerse: “Esto es fútbol, hay que levantarse. Venimos de salir campeones hace tres días, este grupo tiene mucho carácter”, cerró.