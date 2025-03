La confesión premonitoria de Franco Colapinto a los 14 años que sorprendió a su profesora

image.png

Aquella certeza no solo la sorprendió sino que también dejó una huella profunda en ella. “Le conté a mi esposo, que es fanático del automovilismo, y él me dijo que era imposible que llegara. ‘Vos no lo conocés’, le dije. Es difícil de explicar, pero yo sentí que lo iba a lograr; siempre tuvo clarísimo cuál era su norte”, agregó.

El impacto de esa declaración resonó aún más al ver cómo aquel sueño adolescente se hizo realidad. Colapinto no solo llegó a la Fórmula 1, sino que se consolidó como uno de los 20 mejores pilotos del mundo, llevando la bandera argentina a lo más alto.

La profesora también destacó la disciplina y el compromiso de Franco más allá de las pistas. “Es un ejemplo: decidió terminar sus estudios cuando estaba en la cumbre de su carrera. Tuve otros estudiantes que llegaron a destacarse en el deporte y lamentablemente no cerraron su etapa en el secundario. Franco se contactó para hacer lo que debía y presentó todo en tiempo y forma”, subrayó Castro.

“Destaco su esfuerzo y su valentía: es un chico que no necesitaba el título por un motivo económico y por eso me parece que tiene doble mérito. Llevó nuestra bandera a un lugar de privilegio porque logró meterse entre los 20 mejores pilotos del mundo y, pese a eso, decidió esforzarse para egresar”, cerró la docente, visiblemente emocionada por el recorrido de su exalumno.