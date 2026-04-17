La durísima sanción que recibió Lisandro Martínez en Inglaterra por tirarle del pelo a un rival
El defensor argentino fue sancionado tras una acción contra Dominic Calvert-Lewin. En el club cuestionaron la decisión y lamentan perderlo en un tramo decisivo.
El cierre de temporada se complicó para Manchester United tras conocerse la sanción a Lisandro Martínez, quien deberá cumplir tres fechas de suspensión luego de su expulsión en la derrota frente a Leeds United. La decisión generó sorpresa y malestar en el entorno del equipo inglés, que esperaba un castigo menor.
La jugada que derivó en la roja ocurrió en el segundo tiempo del encuentro, cuando el defensor protagonizó un forcejeo con Dominic Calvert-Lewin. En medio de la disputa, el campeón del mundo tomó del pelo a su rival, lo que fue advertido por el VAR y terminó en la expulsión inmediata. El encargado de la revisión fue Paul Tierney, quien interpretó la acción como conducta violenta y recomendó la tarjeta roja.
A partir de allí, el árbitro principal no dudó en sancionar al argentino, decisión que luego derivó en una suspensión más extensa de lo habitual. Según el reglamento de la Premier League, este tipo de infracciones suele castigarse con dos fechas, pero en este caso se aplicó una sanción de tres partidos, lo que generó cuestionamientos internos en el club.
El entrenador Michael Carrick expresó su descontento públicamente tras conocer la resolución: "Estamos tremendamente decepcionados, por supuesto. Creo que hay bastantes razones para estar muy decepcionados por este tipo de situaciones durante las últimas tres semanas. Pero, obviamente, ahora tenemos que seguir adelante. Las decisiones ya están tomadas, es algo que nos decepciona mucho en muchos sentidos, pero ya está. Tenemos que seguir adelante y lo haremos".
La sanción llega en un momento inoportuno para el defensor, que había regresado recientemente tras una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante dos meses. Ahora, deberá volver a parar justo cuando el equipo afronta una serie de compromisos determinantes. Martínez se perderá los partidos ante Chelsea, Brentford y Liverpool, encuentros clave en la lucha por asegurar un lugar en la próxima edición de la Champions League.
Con apenas seis fechas por jugarse, su ausencia representa un golpe importante para el United, que pierde a uno de sus pilares defensivos en un tramo decisivo. Su regreso está previsto para el 9 de mayo, cuando el equipo enfrente a Sunderland AFC, en un cierre de temporada que no da margen de error.
La jugada que le costó tres fechas de sanción a Lisandro Martínez
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario