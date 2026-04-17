La durísima sanción que recibió Lisandro Martínez en Inglaterra por tirarle del pelo a un rival

La jugada que derivó en la roja ocurrió en el segundo tiempo del encuentro, cuando el defensor protagonizó un forcejeo con Dominic Calvert-Lewin. En medio de la disputa, el campeón del mundo tomó del pelo a su rival, lo que fue advertido por el VAR y terminó en la expulsión inmediata. El encargado de la revisión fue Paul Tierney, quien interpretó la acción como conducta violenta y recomendó la tarjeta roja.