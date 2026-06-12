La Fórmula 1 le devolvió el podio del GP de Mónaco a Pierre Gasly tras el reclamo de Alpine
La FIA le devolvió oficialmente el podio de la emblemática carrera al piloto francés.
La FIA le devolvió oficialmente este viernes el podio del Gran Premio de Mónaco a Pierre Gasly tras aceptar el reclamo formal presentado por Alpine.
Es que el piloto francés había cruzado la meta en tercer lugar en las calles del Principado. Sin embargo, los comisarios lo bajaron inicialmente al séptimo puesto al imponerle una doble penalización de cinco segundos (10 en total) por un supuesto exceso de velocidad en la calle de boxes por apenas 0,1 km/h y 0,4 km/h.
Durante la audiencia del "Derecho de Revisión" realizada en la previa del GP de Barcelona, se demostró un error de cálculo generalizado con el que la F1 reconoció que la distancia utilizada para calcular la velocidad mediante los lazos de cronometraje del pit lane era inexacta.
Al sobreestimarse la velocidad del monoplaza número 10, las dos sanciones fueron completamente rescindidas y Gasly recuperó sus 15 puntos correspondientes al tercer puesto (sumando 9 más de los que tenía).
Por su parte, el piloto de Red Bull, Isack Hadjar, quien había heredado provisionalmente el trofeo, descendió al cuarto lugar.
El error de medición también afectó a Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell y Franco Colapinto. No obstante, la FIA aclaró que sus sanciones no se pueden modificar ni anular debido a que las cumplieron directamente en la pista durante la carrera y sus equipos no presentaron apelaciones en los plazos reglamentarios.
Con esta rectificación histórica, Gasly alcanza oficialmente el sexto podio de su carrera en la Fórmula 1.
Franco Colapinto corre este fin de semana: todo lo que hay que saber del GP de Barcelona
La temporada de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, correspondiente a la séptima fecha del año, donde Mercedes y el Kimi Antonelli en particular pondrán en juego su dominio, habiendo ganado todas las carreras disputadas este 2026.
El joven piloto italiano, de solo 19 años, ya arribó a territorio catalán después de encadenar cinco victorias consecutivas, la más reciente el pasado domingo en Mónaco, mientras que su compañero George Russell ganó el primer gran premio en Melbourne, ocupando primer y segundo puesto del campeonato, respectivamente.
Los pilotos de Ferrari, con el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, intentarán mejorar el domingo próximo las performances que viene mostrando carrera tras carrera, y Red Bull y McLaren intentarán hacer lo propio luego de los abandonos en Mónaco del excampeón Max Verstappen y el campeón vigente Lando Norris.
Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly saldrán a pista tratando de volver a la zona de puntos tras un complicado paso por Mónaco, donde ambos fueron penalizados por superar las velocidades máximas en el pitlane. El argentino, como se recordará, terminó 14° y el francés 7° tras terminar la carrera en tercer lugar.
El cronograma del GP de Barcelona
Viernes 12 de junio
- Práctica libre 1: 8.30 a 9.30 Hs.
- Práctica libre 2: 12.00 a 13.00 Hs.
Sábado 13 de junio
- Práctica libre 3: 07.30 a 08.30 Hs.
- Clasificación: 11.00 a 12.00 Hs.
Domingo 14 de junio
- Carrera: 10.00 Hs.
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