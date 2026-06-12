La Fórmula 1 le devolvió el podio del GP de Mónaco a Pierre Gasly tras el reclamo de Alpine

El error de medición también afectó a Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell y Franco Colapinto. No obstante, la FIA aclaró que sus sanciones no se pueden modificar ni anular debido a que las cumplieron directamente en la pista durante la carrera y sus equipos no presentaron apelaciones en los plazos reglamentarios.

Con esta rectificación histórica, Gasly alcanza oficialmente el sexto podio de su carrera en la Fórmula 1.

Franco Colapinto corre este fin de semana: todo lo que hay que saber del GP de Barcelona

La temporada de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, correspondiente a la séptima fecha del año, donde Mercedes y el Kimi Antonelli en particular pondrán en juego su dominio, habiendo ganado todas las carreras disputadas este 2026.

El joven piloto italiano, de solo 19 años, ya arribó a territorio catalán después de encadenar cinco victorias consecutivas, la más reciente el pasado domingo en Mónaco, mientras que su compañero George Russell ganó el primer gran premio en Melbourne, ocupando primer y segundo puesto del campeonato, respectivamente.

Los pilotos de Ferrari, con el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, intentarán mejorar el domingo próximo las performances que viene mostrando carrera tras carrera, y Red Bull y McLaren intentarán hacer lo propio luego de los abandonos en Mónaco del excampeón Max Verstappen y el campeón vigente Lando Norris.

Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly saldrán a pista tratando de volver a la zona de puntos tras un complicado paso por Mónaco, donde ambos fueron penalizados por superar las velocidades máximas en el pitlane. El argentino, como se recordará, terminó 14° y el francés 7° tras terminar la carrera en tercer lugar.

El cronograma del GP de Barcelona

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: 8.30 a 9.30 Hs.

8.30 a 9.30 Hs. Práctica libre 2: 12.00 a 13.00 Hs.

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 07.30 a 08.30 Hs.

07.30 a 08.30 Hs. Clasificación: 11.00 a 12.00 Hs.

Domingo 14 de junio

Carrera: 10.00 Hs.