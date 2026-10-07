Las lágrimas de Lionel Messi: el inédito video que compartió Lisandro Martínez camino al Monumental
Antes de disputar el último partido con la camiseta de la Selección Argentina, Messi fue filmado -sin saberlo- por sus compañeros. Mirá.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina paralizó al país. Tras el encuentro con Benín, en el marco de un amistoso por fecha FIFA, el astro mundial dijo adiós al conjunto nacional, con sentidas palabras y generando profunda emoción en la gente y en sus compañeros, tales como Lisandro Martínez.
De hecho, el defensor compartió un video inédito en sus redes sociales, mientras el equipo entero viajaba camino al estadio Monumental. Allí se lo ve a Messi, entre conmovido y angustiado por su despedida, y mirando a las personas que se habían acercado al predio de la AFA para tener la oportunidad de verlo, así sea desde lejos.
El inédito video de Messi que compartió Lisandro Martínez:
Lisandro Martínez reveló la angustia de la Selección Argentina por la despedida de Lionel Messi
La partida de Leo representa un quiebre en un ciclo que construyó una mística indestructible. Desde 2018 en adelante, la base consolidada por Lionel Scaloni alcanzó logros históricos que quedarán grabados en la memoria futbolística: el bicampeonato de América (2021 y 2024), la Finalissima 2022, la gloriosa Copa del Mundo en Qatar 2022 y la reciente final mundialista de 2026. A lo largo de todo ese trayecto, la figura del diez funcionó como el gran pilar deportivo y humano del grupo.
El vestuario sintió el golpe antes, durante y después del partido. Mientras algunos futbolistas como Enzo Fernández mostraron su desconsuelo con lágrimas durante las palabras finales del capitán, Licha Martínez prefirió enfocar sus vivencias en el afecto cotidiano. Según contó el propio defensor, el plantel intentó acompañar a Leo con cercanía constante para que disfrutara cada instante previo al cierre definitivo de su etapa en el equipo nacional.
El impacto psicológico de esta ausencia se mantendrá con vistas a los próximos compromisos internacionales. La costumbre de compartir vestuario con la leyenda hace que el proceso de adaptación resulte complejo para quienes integraron esta camada ganadora. "Nos vamos de acá pensando que en noviembre va a volver a estar acá... Va a costar", reconoció el zaguero sobre el sentimiento generalizado del grupo.
Con la despedida consumada, la Albiceleste afrontará una etapa inédita de reconstrucción sin su máximo referente en cancha. El desafío inmediato del cuerpo técnico de Scaloni será sostener la competitividad y la fortaleza colectiva para encarar la nueva agenda internacional que se avecina en el calendario.
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