Las lágrimas de Lionel Messi: el inédito video que compartió Lisandro Martínez camino al Monumental

El inédito video de Messi que compartió Lisandro Martínez:

Lisandro Martínez reveló la angustia de la Selección Argentina por la despedida de Lionel Messi

La partida de Leo representa un quiebre en un ciclo que construyó una mística indestructible. Desde 2018 en adelante, la base consolidada por Lionel Scaloni alcanzó logros históricos que quedarán grabados en la memoria futbolística: el bicampeonato de América (2021 y 2024), la Finalissima 2022, la gloriosa Copa del Mundo en Qatar 2022 y la reciente final mundialista de 2026. A lo largo de todo ese trayecto, la figura del diez funcionó como el gran pilar deportivo y humano del grupo.