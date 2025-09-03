Las Selecciones que se juegan el pase al Mundial 2026 en la fecha 17 de las Eliminatorias

Con seis boletos directos y un lugar para el repechaje en juego, Venezuela es quien ocupa actualmente la séptima plaza con 18 puntos. La sigue Bolivia con 17 y, más atrás, Perú con 12, que mantiene chances matemáticas aunque muy remotas: debería golear en sus dos partidos, esperar caídas de la Vinotinto y tropiezos de Bolivia.

Clasificados y eliminados para el Mundial 2026

Argentina fue la primera selección en asegurar su lugar y lidera con 35 unidades. Brasil y Ecuador también confirmaron su clasificación. En el otro extremo aparece Chile, último con 10 puntos y ya sin opciones de llegar siquiera al repechaje.

Cronograma de la fecha 17

04/09 – 20.30 hs: Argentina vs. Venezuela

04/09 – 20.30 hs: Paraguay vs. Ecuador

04/09 – 20.30 hs: Uruguay vs. Perú

04/09 – 20.30 hs: Colombia vs. Bolivia

04/09 – 21.30 hs: Brasil vs. Chile

Cronograma de la fecha 18

09/09 – 20.00 hs: Ecuador vs. Argentina

09/09 – 20.30 hs: Chile vs. Uruguay

09/09 – 20.30 hs: Bolivia vs. Brasil

09/09 – 20.30 hs: Venezuela vs. Colombia

09/09 – 20.30 hs: Perú vs. Paraguay