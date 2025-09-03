Las Selecciones que se juegan el pase al Mundial 2026 en la fecha 17 de las Eliminatorias
La penúltima jornada de Eliminatorias Sudamericanas puede definir a tres nuevos clasificados. Venezuela, Bolivia y Perú pelean por el repechaje.
Las Eliminatorias Sudamericanas llegan a su fecha 17 con tres selecciones que sueñan con asegurar su boleto al Mundial 2026: Uruguay, Paraguay y Colombia. Mientras tanto, Venezuela, Bolivia y Perú se disputan el séptimo lugar que otorga la chance de repechaje. Argentina, Brasil y Ecuador ya tienen asegurada su presencia en la próxima Copa del Mundo.
Fecha 17 de Eliminatorias: lo que necesita cada selección para clasificar al Mundial 2026
La igualdad y la exigencia que caracterizan a las Eliminatorias Sudamericanas vuelven a ponerse en evidencia en la recta final. Con solo dos fechas por disputarse, la jornada del jueves puede definir nuevos clasificados y perfilar quién jugará el repechaje rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Ambos equipos suman 24 puntos y dependen de un simple resultado: con apenas un empate, o incluso si Venezuela no logra vencer a Argentina en La Bombonera, obtendrán su pasaje directo al Mundial. Uruguay recibirá a Perú en Montevideo, mientras que Paraguay será local ante Ecuador.
Colombia, cerca de conseguir el pase al Mundial 2026
El conjunto cafetero llega con 23 unidades, cinco más que Venezuela, séptima en la tabla. Una victoria frente a Bolivia le asegurará la clasificación; si empata o pierde, dependerá de que la Vinotinto no le gane a Argentina.
Con seis boletos directos y un lugar para el repechaje en juego, Venezuela es quien ocupa actualmente la séptima plaza con 18 puntos. La sigue Bolivia con 17 y, más atrás, Perú con 12, que mantiene chances matemáticas aunque muy remotas: debería golear en sus dos partidos, esperar caídas de la Vinotinto y tropiezos de Bolivia.
Clasificados y eliminados para el Mundial 2026
Argentina fue la primera selección en asegurar su lugar y lidera con 35 unidades. Brasil y Ecuador también confirmaron su clasificación. En el otro extremo aparece Chile, último con 10 puntos y ya sin opciones de llegar siquiera al repechaje.
Cronograma de la fecha 17
04/09 – 20.30 hs: Argentina vs. Venezuela
04/09 – 20.30 hs: Paraguay vs. Ecuador
04/09 – 20.30 hs: Uruguay vs. Perú
04/09 – 20.30 hs: Colombia vs. Bolivia
04/09 – 21.30 hs: Brasil vs. Chile
Cronograma de la fecha 18
09/09 – 20.00 hs: Ecuador vs. Argentina
09/09 – 20.30 hs: Chile vs. Uruguay
09/09 – 20.30 hs: Bolivia vs. Brasil
09/09 – 20.30 hs: Venezuela vs. Colombia
09/09 – 20.30 hs: Perú vs. Paraguay
