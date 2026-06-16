Lionel Messi irrumpió en un vivo y protagonizó un inesperado encuentro con el Kun Agüero
El capitán de la Selección Argentina sorprendió al exdelantero mientras realizaba una cobertura desde el campo de juego.
La previa del debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026 dejó un momento que rápidamente conquistó a los hinchas. Minutos antes del inicio del encuentro, Lionel Messi protagonizó una inesperada aparición durante una transmisión en vivo que tenía como protagonista a Sergio "Kun" Agüero.
El exdelantero de la Albiceleste forma parte de la cobertura especial de Disney y ESPN para la Copa del Mundo y se encontraba trabajando a un costado del campo de juego, analizando la previa del partido y compartiendo detalles del ambiente que se vivía en el estadio.
Mientras realizaba su salida en vivo, Agüero fue sorprendido por la aparición de Messi, quien se acercó para saludarlo antes de sumarse a los preparativos finales del encuentro. La escena tomó desprevenidos tanto al Kun como a quienes seguían la transmisión.
Un vínculo que sigue intacto
El capitán argentino se acercó con total naturalidad, compartió un afectuoso saludo que dejó en evidencia la amistad que ambos construyeron durante años vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.
La reacción del Kun no tardó en convertirse en uno de los aspectos más comentados del momento. Entre sonrisas y gestos de complicidad, ambos demostraron que el vínculo permanece intacto pese al retiro profesional de Agüero y a sus nuevos desafíos como comentarista y creador de contenido.
Las imágenes comenzaron a circular de inmediato en las redes sociales y miles de usuarios compartieron fragmentos del encuentro. Muchos destacaron la sencillez de Messi y la relación especial que mantiene con uno de sus amigos más cercanos dentro del fútbol, mientras que otros recordaron los años que compartieron juntos defendiendo los colores de la Selección.
En cuestión de minutos, el video se transformó en uno de los contenidos más vistos de la previa mundialista. Entre comentarios cargados de nostalgia, emoción y admiración, los fanáticos celebraron el reencuentro de dos referentes de una generación que marcó una época para el fútbol argentino.
A pocas horas de iniciar una nueva ilusión mundialista, Messi y Agüero regalaron una postal que trascendió el resultado deportivo.
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