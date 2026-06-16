Lionel Messi irrumpió en un vivo y protagonizó un inesperado encuentro con el Kun Agüero

La reacción del Kun no tardó en convertirse en uno de los aspectos más comentados del momento. Entre sonrisas y gestos de complicidad, ambos demostraron que el vínculo permanece intacto pese al retiro profesional de Agüero y a sus nuevos desafíos como comentarista y creador de contenido.

Las imágenes comenzaron a circular de inmediato en las redes sociales y miles de usuarios compartieron fragmentos del encuentro. Muchos destacaron la sencillez de Messi y la relación especial que mantiene con uno de sus amigos más cercanos dentro del fútbol, mientras que otros recordaron los años que compartieron juntos defendiendo los colores de la Selección.

En cuestión de minutos, el video se transformó en uno de los contenidos más vistos de la previa mundialista. Entre comentarios cargados de nostalgia, emoción y admiración, los fanáticos celebraron el reencuentro de dos referentes de una generación que marcó una época para el fútbol argentino.

A pocas horas de iniciar una nueva ilusión mundialista, Messi y Agüero regalaron una postal que trascendió el resultado deportivo.