Se confirmó el motivo de la baja de Lionel Messi en la gira de la Selección Argentina

"El capitán de Argentina, Lionel Messi, no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en USA debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo Inter Miami ante Nashville SC", indicó el comunicado.

Argentina se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el martes 26 del mismo mes jugará contra Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles.