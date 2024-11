Lionel Scaloni anticipó cómo será la renovación de la Selección Argentina en 2025

"Necesitamos que jueguen. Estos seis partidos fueron muy seguidos después de la Copa América. Optamos mucho por seguir con la base que nos dio la alegría de la copa y no hubo tanto tiempo de traer a otros jugadores, pero a partir de ahora necesitamos que todos jueguen y a partir de ahí decidir por el nivel futbolístico de cada uno. Como siempre hemos hecho salvo en esta ocasión", explicó el entrenador.

Sin embargo, dejó en claro que el capitán Lionel Messi es la excepción, ya que recientemente culminó su participación en la MLS, donde no tendrá actividad hasta febrero del próximo año.

"En el caso de Leo es un caso bastante diferente. Juegue siempre, incluso cuando tiene que descansar, pero no pensamos más allá que eso. Es importante que tengan continuidad", manifestó el entrenador.

Scaloni analizó que "el año de Leo es el año de un jugador que ha jugado un montón de partidos, que ha estado disponible un montón, que tuvo una Copa América en el medio", y completó: "Es difícil que esté al 100% y no haya tenido problemas, lo veo normal. Sufrió una lesión pero en general con nosotros siempre ha estado bien".

Respecto al compromiso de este martes, el DT analizó que espera "un partido como siempre, parece que uno se pone el casette, pero viendo las Eliminatorias y las puntuaciones uno se va dando cuenta de la dificultad que tiene", y señaló: "El nivel es parejo, Perú está necesitado de puntos, necesita sumar y eso hace el partido más difícil. Tenemos que seguir por la misma línea, más allá de que el otro día hayamos perdido, tenemos que seguir intentándolo, corrigiendo cosas".

Como es su costumbre, Scaloni no confirmó el equipo pero sí adelantó que estará Nicolás Tagliafico, quien venía con algunas molestias. "A Nico lo intentamos cuidar estos días, no entrenó con el grueso del grupo para cuidarlo. Hoy formará parte del entrenamiento e imagino que no tendrá problemas para estar mañana", señaló.