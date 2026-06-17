Lionel Scaloni y su admiración por Brasil: por qué lo alienta cuando no juega Argentina

Más adelante, el entrenador profundizó aún más en su pensamiento y dejó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación. ”La verdad es que cuando Argentina no gana, yo también me pongo a hinchar por Brasil, a pesar de toda la rivalidad. Creo que somos muy parecidos y amamos este deporte maravilloso”, afirmó.

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Las palabras reflejan una mirada diferente sobre una de las rivalidades más tradicionales del fútbol mundial. Mientras gran parte de los aficionados vive cada enfrentamiento entre argentinos y brasileños con una intensidad especial, el director técnico eligió destacar los puntos en común entre ambos países, especialmente la pasión por el juego y la importancia cultural que tiene el fútbol a ambos lados de la frontera.

Su postura también puede entenderse a partir de su recorrido profesional. A lo largo de su carrera compartió vestuario con numerosos futbolistas brasileños y desarrolló vínculos personales que trascendieron la competencia deportiva. Esa experiencia le permitió conocer de cerca una cultura futbolística que siempre admiró y que considera muy cercana a la argentina en varios aspectos.