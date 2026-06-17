Lionel Scaloni y su admiración por Brasil: por qué lo alienta cuando no juega Argentina
Tras el triunfo frente a Argelia, el entrenador campeón del mundo reafirmó el cariño que siente por el fútbol brasileño durante una charla con su amigo Djalminha.
Lionel Scaloni volvió a dejar una declaración que seguramente generará repercusiones entre los hinchas argentinos. Luego del estreno victorioso de la Albiceleste en el Mundial 2026, el entrenador fue entrevistado por su excompañero Djalminha y reiteró una postura que ya había expresado durante la conferencia de prensa previa al encuentro ante Argelia: su simpatía por Brasil y por la manera en que vive el fútbol el país vecino.
La afirmación no es nueva. Días atrás, durante una conferencia en la que participó el exfutbolista brasileño, había sorprendido al admitir que siente un afecto especial por la Verdeamarela pese a la histórica rivalidad entre ambas selecciones. Lejos de tratarse de un comentario aislado, el entrenador volvió a profundizar sobre el tema tras la victoria por 3 a 0 lograda en Kansas City gracias al triplete de Lionel Messi.
Durante la conversación con el canal de streaming brasileño, el técnico recordó la amistad que construyó con Djalminha durante sus años como futbolistas del Deportivo La Coruña. Aquella relación, forjada en el fútbol español, parece haber contribuido a fortalecer su admiración por la cultura futbolística de Brasil, algo que nunca ocultó a lo largo de su carrera.
“Yo aprecio mucho a Brasil, Djalminha lo sabe. Siempre nos llevamos muy bien, cuando estábamos en La Coruña era una gran amistad. Soy fan de Brasil. Del juego de Brasil, de la alegría…”, señaló Scaloni al ser consultado sobre su vínculo con el país vecino y la relación que mantiene con muchos exjugadores brasileños.
Más adelante, el entrenador profundizó aún más en su pensamiento y dejó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación. ”La verdad es que cuando Argentina no gana, yo también me pongo a hinchar por Brasil, a pesar de toda la rivalidad. Creo que somos muy parecidos y amamos este deporte maravilloso”, afirmó.
Las palabras reflejan una mirada diferente sobre una de las rivalidades más tradicionales del fútbol mundial. Mientras gran parte de los aficionados vive cada enfrentamiento entre argentinos y brasileños con una intensidad especial, el director técnico eligió destacar los puntos en común entre ambos países, especialmente la pasión por el juego y la importancia cultural que tiene el fútbol a ambos lados de la frontera.
Su postura también puede entenderse a partir de su recorrido profesional. A lo largo de su carrera compartió vestuario con numerosos futbolistas brasileños y desarrolló vínculos personales que trascendieron la competencia deportiva. Esa experiencia le permitió conocer de cerca una cultura futbolística que siempre admiró y que considera muy cercana a la argentina en varios aspectos.
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