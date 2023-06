Lionel Scaloni confirmó su presencia en la despedida de Riquelme

Luego de los amistosos que la Albiceleste disputó en Asia, Scaloni había adelantado sobre su participación en las despedidas de Maxi y Riquelme: “Somos amigos y estamos contentos de poder estar. Todo el cuerpo técnico estará ahí (Pablo Aimar, Roberto Ayala, Walter Samuel y Diego Placente). A nuestra manera, estamos viejos, pero será un día lindo. ¿Si voy a jugar de 4? Si es por mí, me pongo en el medio así corro menos, porque la edad pasa para todos”.

scaloni despedida de riquelme

Quien también bromeó sobre su participación en la despedida del 10 xeneize fue Leandro Paredes, quien posiblemente comparta cancha con su DT en la Selección: “Lo voy a cagar a pedos a Scaloni, voy a aprovechar que él me caga a pedos seguido. A Samuel no sé porque se enoja rápido”. El mediocampista que terminó su temporada en la Juventus no será el único integrante de la Scaloneta que pisará el campo de la Bombonera ya que el propio Riquelme confirmó que Lionel Messi será una de las figuras estelares y además Ángel Di María será otra de las presencias de lujo.

Será una cita especial para Scaloni, que en varias ocasiones manifestó públicamente su fanatismo por Boca. De hecho, en una entrevista realizada antes del Mundial de Qatar expresó que de chico era xeneize, luego se hizo de Newell’s y más tarde perdió el fanatismo por su profesión.