Locura en el Mundial 2026: Vozinha superó los 10 millones en Instagram
El arquero Vozinha sigue sumando récords en sus redes sociales. Su enorme popularidad explotó y superó los 10 millones de seguidores en este Mundial 2026.
El extraordinario desempeño de Vozinha durante el certamen internacional desató una verdadera locura digital. Las redes sociales se convirtieron en el gran barómetro de este Mundial 2026, y el experimentado guardameta de Cabo Verde rompió absolutamente todos los medidores al multiplicar su base de fanáticos globales.
¿Cuántos seguidores ganó Vozinha en Instagram durante el torneo?
Según los recientes registros sobre el impacto de los futbolistas en las plataformas digitales, las interacciones online marcan el pulso de la popularidad de las selecciones. El caso del portero africano es un verdadero fenómeno sin precedentes:
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El salto inicial: Originalmente, el arquero había sumado casi 6,8 millones de fanáticos nuevos tras mantener su portería invicta frente a la selección de España, logrando un aumento superior al 20.000%.
La barrera de los 10 millones: La incesante viralidad hizo lo suyo y la actualización más reciente confirma que su perfil oficial ya cruzó la impactante suma de los 10,1 millones de seguidores.
Impacto económico: Este inmenso furor digital no solo le otorga fama mundial, sino que le permitiría alcanzar ganancias estimadas en 68.000 dólares por cada publicación publicitaria patrocinada.
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¿Qué otras figuras del Mundial 2026 crecieron en redes?
El top cinco de los jugadores que más aumentaron su audiencia en esta primera etapa está plagado de superestrellas consolidadas, evidenciando el enorme peso de los grandes nombres:
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Endrick y Neymar: Las estrellas de Brasil ocupan el segundo y tercer lugar del ranking mundial, con ganancias que superan holgadamente el millón de nuevos usuarios, a pesar de no haber participado en el partido de su selección.
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: Se mantienen firmes en el cuarto y quinto puesto. Ratifican así su eterno magnetismo y vigencia global, aún antes de saltar al campo de juego en esta nueva edición del torneo.
Julián Quiñones: El jugador mexicano logró el mayor aumento porcentual dentro del prestigioso top diez, creciendo un 38,8% en sus redes tras anotar un gol clave frente a Sudáfrica.
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