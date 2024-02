Mancuso cruzó a Basile por sus polémicas declaraciones sobre Gago y Maradona

"Cuando yo me entero que Diego ya era entrenador de la Selección, él me convoca, me llama y me cuenta. Lo que me sorprende es cuando se lo nombra a Fernando Gago porque nosotros en el Mundial 2010 lo dejamos afuera", expresó Mancuso, en diálogo con Radio La Red. "Entonces si él hubiese hecho hincapié para que Diego llegue a la Selección, ¿por qué después queda afuera de la convocatoria?", agregó.

"Si repasamos el archivo, desconozco cuántos partidos Gago fue convocado por nosotros. Fue la época en donde era Mascherano más 10. Ese equipo tenía solo a Mascherano como contención, no había otro porque después estaban Maxi Rodríguez, Verón y Di María", sumó a su relato.

"Coco estaba un poco enojado con la situación de que agarremos nosotros rápidamente tras la caída de él", cerró.

QUÉ DIJO COCO BASILE SOBRE GAGO Y SU SALIDA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

