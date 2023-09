La reacción de Martín Demichelis cuando le preguntaron por la continuidad de Germán Lux

La respuesta a la consulta de un periodista en la conferencia también incluyó otra sobre el despido del ahora ex jefe de prensa, Ricardo Dasso, ocurrido después del conflicto interno desatado a partir de una supuesta charla "en off" entre el director técnico y algunos medios de prensa que trascendió a los jugadores y provocó el enojo de estos. Demichelis evitó referirse a ese controvertido asunto.

"Acá todos están por el bien de la institución. Por eso agradezco al hincha que apoyó y llenó otra vez el estadio. Ahora tenemos que repetir de visitante. Lo más triste fue la lesión de Jonatan Maidana que se perderá una o dos semanas. Está victoria es para el hincha, los jugadores y este club", señaló el DT.

Por su parte, el entrenador expresó que "la institución merecía el triunfo después de la derrota con Vélez, una muestra de carácter, pero no tenía dudas que sería así porque se entrenaron de gran manera", y agregó: "Vamos a trabajar mucho para recuperar la mística del River de los últimos tiempos, Por eso estaba tranquilo antes del partido".

"Tuvimos 10 minutos malos en el segundo tiempo, pero hubo 80 buenos. Arsenal necesitaba sacar puntos, fue a todo o nada y nos incomodó. En los últimos cuatro partidos no tuvimos equilibrio. Tenemos gol pero nos han convertido. Estamos buscando nuestro mejor andar, pero lo que me gusta a mi es que se formen de atrás para delante", refirió Demichelis.

El técnico aseguró que analiza "al plantel a diario, Milton Casco se entrenó fenomenal y jugó bien en San Nicolás con la Universidad Católica, de Chile, Pero se proyecta mejor por izquierda y por eso me tocó una decisión difícil de sacar a Enzo Díaz".

"Y en ataque, desde que se fue Lucas Beltrán, hay jugadores como Miguel Borja, Salomón Rondón, Facundo Colidio y Matías Suárez para reemplazarlo. Por eso me alegraron los goles de Miguel. Y no hacía falta que me abrazara después que hizo el primero de los dos (el segundo fue de penal). Nos tenemos un gran respeto y quedó en evidencia que no estábamos peleados desde aquel partido con Rosario Central", dijo Demichelis