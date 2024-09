Matías Lammens destrozó a Marcelo Moretti: "Arrastrado, cobarde y ladrón"

San Lorenzo: el mensaje de Lammens a Moretti

"Siempre fuiste un arrastrado, un cobarde y un ladrón. Siempre. Por eso siempre te quise lejos y esa fue una de mis grandes diferencias con Tinelli, que insistía en tenerte cerca para que 'no rompieras las pelotas'. Sabés perfectamente que soy una persona absolutamente honesta y que en San Lorenzo no solo no toqué un peso sino que puse de mi bolsillo. Lo sabés y te consta", le escribió Lammens.

Los mensajes del exministro de la Nación se viralizaron en las redes sociales: "Te crees que hacer política es ensuciar a los demás y no tenés ni la más puta idea de qué hay que hacer con el club. Te lo pusiste de sombrero en 8 meses porque además de mentiroso sos un incapaz, un mediocre y un ladrón".

En otro fragmento del texto, Lammens le recuerda a Moretti que vendió jugadores que había dejado su gestión por u$s17 millones. "¿Esa no es la herencia?", preguntó. "Además de mala persona sos incompetente. Y un mitómano al que no le cree nadie. Sos un delincuente, pero además un tremendo imbécil", señala.

"No me rompas más las pelotas, Moretti. Goberná, hacé. Tu gestión es la peor que recuerdo. Aunque sigas echándonos la culpa, te la vas a poner porque sos un idiota, así que recalculá la estrategia por el bien de San Lorenzo. Y te digo una cosa más… no vaya a ser cosa que estés haciendo este desastre en connivencia con el Gobierno para que intervengan y termine en SAD, porque te juro que te vas a arrepentir toda la vida. Vos por plata sos capaz de cualquier cosa, no me asombraría", agregó.

"Para mí de verdad San Lorenzo es mi viejo y mi familia. Vos a tu papá lo estafaste y te hizo juicio, así que las cosas se van aclarando. Cuando quieras nos encontramos y te digo todo esto en la cara. A mi me encantaría, pero vos siempre fuiste tremendo cagón", completó Lammens en su desafío a Moretti.