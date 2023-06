Maxi Rodríguez se bajó de la despedida de Juan Román Riquelme y lanzó una curiosa acusación

Así fue que después de lanzar algunas declaraciones que parecían broma en las primeras horas del miércoles, por la noche brindó una entrevista a una radio rosarina en la que no dejó dudas de su molestia.

“Riquelme me invitó a su despedida, pero no voy a ir. Tengo otros compromisos con los invitados que se quedan el domingo, en Rosario. No me molesta que haga la despedida al otro día. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace...”, expresó en Zapping Sports de Radio 2 de Rosario.

En ese sentido, La Fiera añadió: “Para el partido de Riquelme creo que no vamos a estar en condiciones de viajar después de todo el desgaste del sábado. Tengo que atender amigos que vienen de afuera, pero todo bien con Román, lo conozco desde hace mucho”.

https://twitter.com/TyCSports/status/1671551994992144386 "ME PODRÍA AYUDAR A PAGAR LOS PASAJES... APROVECHÓ MUY BIEN ROMÁN"



Maxi Rodríguez todavía no confirmó su presencia en la despedida de Riquelme y aprovechó para tirarle un palito al 10: "Él asiste bien pero esta vez lo asistí todo yo". pic.twitter.com/8t2fjS1ibF — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2023