Inter Miami prepara un recibimiento histórico para Messi

Además, Cascardo adelantó que se presentará cuando llegue el rosarino como lo hizo con Gerardo Martino, flamante entrenador, al que le pidieron que "levante el equipo".

"Esperemos que las cosas cambien un poco porque el equipo viene mal, no le ganamos a nadie y no podemos jugar ni con tierra. Suponemos que con la llegada de Messi tendremos también otros jugadores. Messi se viene a descansar, nadie lo va a joder en Miami", reconoció.

Cascardo, con pasado en la hinchada de All Boys en Argentina, comentó que son alrededor de 350 integrantes y adelantó que Messi tendrá un "telón dedicado".

"La barra la manejamos entre cuatro argentinos, que la fundamos cuando se armó la franquicia y tenemos el apoyo de David (Beckham), uno de los dueños. No nos financian nada pero nos permiten estar en la tribuna. Hacemos entradas como las hinchadas argentinas", detalló acerca de la fundación del club que tiene solamente cinco años de vida.

"Me propusieron armarla sabiendo que había ido a un par de mundiales con la hinchada de All Boys y lentamente hicimos todo esto. Un día hicimos una reunión con Beckham y nos agradeció por todo. Obviamente explotó todo por Messi. La verdad es que nos dan un lugar para hacer una previa de cada partido y no mucho más, no es como en Argentina", explicó.

Inter tiene solamente 16 puntos en el campeonato, ocupa la última posición, y está a tres unidades de Toronto FC, y lejos del noveno puesto para clasificarse a los playoffs.