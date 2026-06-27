Mundial 2026: el VAR le anuló a Irán el gol que los clasificaba
En un final para el infarto en el Mundial 2026, el VAR le anuló el agónico triunfo a Irán ante Egipto y complicó su clasificación a los dieciseisavos.
El cierre del Grupo G en el Mundial 2026 entregó un desenlace dramático y lleno de tensión. El conjunto de Irán empató frente a la selección de Egipto en un partido que tuvo absolutamente de todo en los minutos finales, incluyendo un tanto agónico que fue anulado por posición adelantada.
¿Por qué le anularon el gol a Irán en la última jugada?
En el minuto 48 del segundo tiempo, Shoja Khalilzadeh había concretado la jugada y anotado para su equipo. Sin embargo, el árbitro Szymon Marciniak recibió un pedido de revisión y, advertido por la tecnología del VAR, decidió no validar la anotación porque el jugador de Irán estaba adelantado. Apenas instantes después, el equipo asiático tuvo una ráfaga de tiros al arco, incluyendo un remate de Saeid Ezatolahi que pegó en el palo a los 51 minutos del complemento. Además, el juez le mostró la tarjeta amarilla a Khalilzadeh por su accionar.
¿Qué necesita Irán para avanzar a 16vos de final?
El equipo asiático se quedó con tres unidades y se ubica sexto entre los ocho mejores terceros del certamen. Para lograr meterse en la próxima instancia, dependerá de los siguientes resultados:
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Tendrá que esperar a ver qué sucede con los equipos de Croacia (3 puntos), Argelia (3 puntos) y Congo (1 punto).
Los dos primeros equipos mencionados, croatas y argelinos, deben perder sus respectivos partidos.
El seleccionado del Congo no tiene que ganar su compromiso.
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¿Cómo quedó el Grupo G y qué le espera a Egipto?
Con el pitazo final, las posiciones de la zona quedaron confirmadas de la siguiente manera:
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Bélgica se quedó con el primer puesto del grupo con cinco puntos gracias a su diferencia de gol.
El seleccionado de Egipto se ubicó en la segunda posición de la zona.
Irán se quedó en tres unidades y aguarda su suerte.
Nueva Zelanda quedó eliminado del certamen tras sumar apenas un punto.
Por su parte, el camino de Egipto en los 16vos de final ya está definido. El seleccionado africano se enfrentará a Australia. El equipo que avance de esa dura llave se medirá posteriormente con la Selección Argentina o con Cabo Verde.
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