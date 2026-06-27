Mundial 2026: el VAR le anuló a Irán el gol que los clasificaba

En el minuto 48 del segundo tiempo, Shoja Khalilzadeh había concretado la jugada y anotado para su equipo. Sin embargo, el árbitro Szymon Marciniak recibió un pedido de revisión y, advertido por la tecnología del VAR, decidió no validar la anotación porque el jugador de Irán estaba adelantado. Apenas instantes después, el equipo asiático tuvo una ráfaga de tiros al arco, incluyendo un remate de Saeid Ezatolahi que pegó en el palo a los 51 minutos del complemento. Además, el juez le mostró la tarjeta amarilla a Khalilzadeh por su accionar.