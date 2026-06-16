Mundial 2026: qué es el offside o el fuera de juego en el fútbol
Tras el gol anulado a Lionel Messi frente a Argelia en el Mundial 2026, te explicamos en detalle cómo funciona la regla del fuera de juego en el fútbol.
El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 estuvo marcado por la tensión y las decisiones arbitrales. Durante el compromiso frente a Argelia, el grito de gol de Lionel Messi terminó siendo invalidado por una posición adelantada, reabriendo el debate sobre la interpretación técnica de una de las normas más complejas y determinantes del reglamento futbolístico.
¿Cuándo se cobra un fuera de juego o fuera de juego?
La regla 11 del reglamento de la International Football Association Board (IFAB) establece que un futbolista se encuentra en posición de offside cuando cualquier parte de su cabeza, tronco o extremidades (brazos y manos no cuentan) está en la mitad de la cancha del rival y, al mismo tiempo, se sitúa más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario en el instante preciso en que un compañero le realiza el pase.
Estar en dicha posición no constituye una infracción en sí misma. El árbitro principal o el juez de línea solo sancionarán la falta si el jugador adelantado interviene activamente en el juego de las siguientes maneras:
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Interferir en el juego: Jugar o tocar activamente el balón que ha sido pasado o tocado por un compañero de equipo.
Interferir en un adversario: Impedir que un rival juegue o pueda jugar el balón al obstruir claramente su campo de visión o disputarle físicamente la pelota.
Ganar ventaja de dicha posición: Jugar el balón después de que este haya rebotado en un poste, en el travesaño o en un futbolista rival que realizó una salvada o desvío involuntario.
IMPORTANTE: Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 EN VIVO
¿Qué pasa si el defensor habilita al delantero?
La tecnología del VAR juega un papel fundamental para trazar las líneas milimétricas en jugadas tan ajustadas como la que privó a Messi de su festejo. Es importante recordar que no existe infracción de fuera de juego si un futbolista recibe el balón directamente de un saque de meta, de un saque de banda (lateral) o de un tiro de esquina (córner).
Asimismo, si un defensor rival intenta jugar el balón de manera deliberada y consciente (por ejemplo, con un pase hacia atrás o un despeje fallido) y el balón le queda al atacante adelantado, este quedará totalmente habilitado para continuar la jugada de gol sin penalización.
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