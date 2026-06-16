Mundial 2026: qué es el offside o el fuera de juego en el fútbol

¿Qué pasa si el defensor habilita al delantero?

La tecnología del VAR juega un papel fundamental para trazar las líneas milimétricas en jugadas tan ajustadas como la que privó a Messi de su festejo. Es importante recordar que no existe infracción de fuera de juego si un futbolista recibe el balón directamente de un saque de meta, de un saque de banda (lateral) o de un tiro de esquina (córner).

Asimismo, si un defensor rival intenta jugar el balón de manera deliberada y consciente (por ejemplo, con un pase hacia atrás o un despeje fallido) y el balón le queda al atacante adelantado, este quedará totalmente habilitado para continuar la jugada de gol sin penalización.