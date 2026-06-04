Murió José Sanfilippo: el día que Carlos Bilardo defendió a Sergio Goycochea acusado de comerse "los amagues"

"Pibe, usted se comió todos los amagues... Le hicieron cuatro goles en el mismo palo".

La irrupción de Carlos Bilardo en defensa del arquero

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El clima en el estudio televisivo se volvió extremadamente tenso tras las duras palabras del exdelantero. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado con la sorpresiva aparición de Carlos Salvador Bilardo. El exentrenador campeón del mundo irrumpió en el piso del programa de forma espontánea con un único objetivo: defender públicamente a su exarquero.

Fiel a su estilo protector con sus dirigidos, el "Doctor" cruzó a Sanfilippo de manera contundente y desestimó sus críticas en vivo:

"No estoy de acuerdo con Sanfilippo. ¿Qué le tiene que dar consejos a Goycochea? ¿Quién es?".

Años más tarde, el propio Goycochea recordaría aquel tenso episodio en la pantalla chica, destacando con especial cariño y agradecimiento la reacción que tuvo Bilardo al acudir de urgencia al canal de televisión para respaldarlo en uno de los momentos deportivos más difíciles de su carrera.