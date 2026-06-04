Murió José Sanfilippo: el día que Carlos Bilardo defendió a Sergio Goycochea acusado de comerse "los amagues"
El recuerdo de José Sanfilippo. Tras la derrota 5-0 ante Colombia, "El Nene" liquidó al arquero de la Selección y el "Doctor" irrumpió en vivo para defenderlo.
La muerte de José Sanfilippo a los 91 años dejó atrás no solo una trayectoria deportiva brillante, sino también un largo historial de participaciones mediáticas cargadas de fuertes controversias. Más allá de sus 344 goles en el profesionalismo, "El Nene" construyó un personaje filoso, dispuesto a decir lo que pensaba sin ningún tipo de filtro.
Uno de los capítulos más tensos y recordados en la televisión argentina tuvo lugar poco después de la histórica derrota por 5 a 0 de la Selección Argentina frente a Colombia, durante las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994.
El duro reproche de Sanfilippo a Sergio Goycochea
Apenas dos días después de aquella dura caída, el arquero del seleccionado nacional, Sergio Goycochea, asistió al clásico programa Tiempo Nuevo para dar la cara y ofrecer explicaciones sobre el rendimiento del equipo.
Allí se encontró con un implacable Sanfilippo, quien no dudó en cuestionar su actuación frente a millones de televidentes. La crítica directa del exgoleador de San Lorenzo quedó grabada en la memoria popular:
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"Pibe, usted se comió todos los amagues... Le hicieron cuatro goles en el mismo palo".
La irrupción de Carlos Bilardo en defensa del arquero
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El clima en el estudio televisivo se volvió extremadamente tenso tras las duras palabras del exdelantero. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado con la sorpresiva aparición de Carlos Salvador Bilardo. El exentrenador campeón del mundo irrumpió en el piso del programa de forma espontánea con un único objetivo: defender públicamente a su exarquero.
Fiel a su estilo protector con sus dirigidos, el "Doctor" cruzó a Sanfilippo de manera contundente y desestimó sus críticas en vivo:
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"No estoy de acuerdo con Sanfilippo. ¿Qué le tiene que dar consejos a Goycochea? ¿Quién es?".
Años más tarde, el propio Goycochea recordaría aquel tenso episodio en la pantalla chica, destacando con especial cariño y agradecimiento la reacción que tuvo Bilardo al acudir de urgencia al canal de televisión para respaldarlo en uno de los momentos deportivos más difíciles de su carrera.
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