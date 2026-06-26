Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Noruega vs. Francia por internet
Noruega y Francia cierran el Grupo I en Boston, donde ponen en juego el primer puesto de la zona. Descubrí todos los detalles en la nota.
Noruega y Francia juegan este viernes, a las 16 (hora de Argentina), en el Boston Stadium, por la tercera y última fecha del Grupo I del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports, TyC Sports y Telefe, sin necesidad del Pack Fútbol o de pasar por plataformas como Magis TV o Pelota Libre.
Noruega volvió a disputar un Mundial tras 28 años, ya que su última participación fue en Francia 1998. En aquella edición consiguió su mejor actuación al alcanzar los octavos de final, instancia en la que fue eliminada por Italia.
El conjunto dirigido por Didier Deschamps, que no estará presente por el fallecimiento de su madre, debutó con un triunfo por 3 a 1 sobre Senegal y luego venció 3 a 0 a Irak. Con puntaje ideal, el elenco Galo busca cerrar la fase de grupos en la primera posición.
El seleccionado nórdico, por su parte, atraviesa un gran presente en su regreso a una Copa del Mundo. En el primer partido derrotó 4 a 1 a Irak y luego superó 3 a 2 a Senegal, resultados que le permitieron asegurar el pase a los dieciseisavos de final.
Con seis unidades, el equipo liderado por Erling Haaland y Martin Ödegaard llega con la ilusión de dar el golpe ante uno de los máximos candidatos y quedarse con el primer puesto de su grupo.
Formaciones de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026
Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Östigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Ödegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.
Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Cómo ver en vivo Noruega vs. Francia, sin Magis TV ni Pelota libre.
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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