Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Canadá vs. Qatar
Dos de las señales que pasan varios partidos del Mundial 2026 no darán el encuentro Canadá vs. Qatar. Dónde verlo.
La paridad total del Grupo B del Mundial 2026 empieza a romperse este jueves en Vancouver. En el marco de la segunda fecha del certamen, Canadá y Qatar protagonizarán un duelo de alto impacto donde los tres puntos se volvieron una necesidad imperiosa para no quedar rezagados en el objetivo de avanzar a la próxima instancia.
El partido se juega desde las 19 horas de la Argentina y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de Telefe ni con la transmisión de TyC Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa del Mundo: se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium y DSports.
Ambos combinados llegan a esta cita luego de morder un punto en sus respectivos estrenos. El conjunto norteamericano igualó 1-1 frente a Bosnia, mientras que la escuadra asiática dio la nota al rescatar un agónico empate con el mismo marcador ante Suiza, el rival que en la previa aparecía como el gran favorito a dominar el grupo.
El encuentro pondrá frente a frente a dos selecciones con realidades e historiales muy distintos en la máxima cita del fútbol:
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Canadá: Conducida tácticamente por Jesse Marsch, la selección de la hoja de maple disputa en este 2026 el tercer Mundial de su historia (tras sus experiencias en 1986 y 2022). Su gran asignatura pendiente sigue siendo romper la barrera de la fase de grupos y acceder por primera vez a los octavos de final.
Qatar: El actual campeón asiático transita apenas su segunda experiencia mundialista después de su debut como anfitrión en 2022, edición en la que se despidió de forma prematura en la primera ronda y sin poder cosechar unidades.
Con las cartas sobre la mesa y un margen de error cada vez más chico, Vancouver será el escenario de una batalla estratégica donde el ganador dará un paso de gigante hacia la clasificación, mientras que el derrotado quedará en una posición sumamente delicada de cara al cierre de la primera fase.
Cómo ver en vivo Canadá vs. Qatar sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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