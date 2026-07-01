Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Inglaterra vs. RD Congo

Este hito marca un regreso soñado a los primeros planos tras décadas de ausencia, considerando que su única participación previa se remontaba a 1974. El plantel conducido por Sébastien Desabre logró meterse en esta instancia como uno de los mejores terceros del Grupo K, boleto que consiguieron de forma agónica al derrotar por 3 a 1 a Uzbekistán en la última jornada de la primera ronda.

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La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.

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