Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Inglaterra vs. RD Congo
Dos de las señales que pasan varios juegos del Mundial 2026 no dan el encuentro Inglaterra vs. República Democrática del Congo por 16avos de final. Dónde verlo.
Inglaterra y la República Democrática del Congo se enfrentan este miércoles 1 de julio, a las 13 (hora de Argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, por los 16avos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
El partido se juega desde las 13 horas del miércoles en la Argentina y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de Telefe ni con la transmisión de TyC Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa del Mundo: se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium y DSports.
Por el lado de Inglaterra, el equipo llega como líder del Grupo L tras completar una fase inicial invicta, cosechando victorias frente a Panamá y Croacia, y un empate contra Ghana que le aseguró la cima de su zona.
Con una estructura defensiva muy sólida y figuras de jerarquía en el frente de ataque, el combinado europeo se planta como un firme candidato a pelear por el título, a pesar de arrastrar todavía cierto margen de mejora en su circuito ofensivo.
En la vereda opuesta, la República Democrática del Congo está viviendo una cita absolutamente histórica al sellar su primera clasificación a los cruces de eliminación directa en una Copa del Mundo.
Este hito marca un regreso soñado a los primeros planos tras décadas de ausencia, considerando que su única participación previa se remontaba a 1974. El plantel conducido por Sébastien Desabre logró meterse en esta instancia como uno de los mejores terceros del Grupo K, boleto que consiguieron de forma agónica al derrotar por 3 a 1 a Uzbekistán en la última jornada de la primera ronda.
Cómo ver en vivo Inglaterra vs. República Democrática del Congo sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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