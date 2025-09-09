Paraguay se impuso 1-0 ante Perú en el cierre de las Eliminatorias

La Selección de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo 1-0 frente a Perú en Lima. Con este resultado, la Albirroja alcanzó los 28 puntos y aseguró su regreso al Mundial 2026, mientras que el conjunto peruano culminó anteúltimo con solo 13 unidades.