Paraguay se impuso 1-0 ante Perú en el cierre de las Eliminatorias
El seleccionado de Gustavo Alfaro ganó su encuentro gracias al tanto de Matías Galarza Fonda a los 33 minutos del segundo tiempo.
La Selección de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo 1-0 frente a Perú en Lima. Con este resultado, la Albirroja alcanzó los 28 puntos y aseguró su regreso al Mundial 2026, mientras que el conjunto peruano culminó anteúltimo con solo 13 unidades.
Con el boleto asegurado desde la jornada pasada, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro sumó 28 puntos y selló su clasificación a la próxima Copa del Mundo, donde volverá a competir tras 16 años de ausencia. El único tanto del encuentro fue marcado por el futbolista de River Matías Galarza Fonda a los 33 minutos del segundo tiempo.
Del otro lado, Perú cerró una campaña para el olvido: solo consiguió dos triunfos en 18 fechas y finalizó anteúltimo en la tabla con 12 unidades. La Bicolor ya había quedado eliminada varias jornadas atrás y se despidió sin chances ni siquiera de disputar el repechaje.
Con la clasificación asegurada, la Albirroja ya proyecta lo que será su preparación rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026, un regreso esperado desde su última participación en Sudáfrica 2010.
Matías Galarza Fonda abrió el marcador para Paraguay:
Formaciones del encuentro entre Perú y Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas
- Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.
- Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Alejandro Romero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
Otros datos del partido
-
Hora: 20.30
TV en vivo: TyC Sports Play
Árbitro: Nicolás Ramírez (ARG)
VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
Estadio: Nacional del Perú
