Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Talleres

El conjunto de Florencio Varela viene de sufrir un duro golpe en Córdoba, donde cayó por 2-0 ante Instituto, resultado que significó además el fin de su invicto en el campeonato. A pesar de ese traspié, el equipo dirigido por Mariano Soso se ubica en la quinta posición con 19 unidades, por lo que un triunfo le permitiría alcanzar momentáneamente a Vélez y reforzar su candidatura.