Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Talleres
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba, ambos protagonistas de la Zona A, protagonizarán este lunes desde las 16:30 un enfrentamiento determinante en el estadio Norberto Tomaghello.
El conjunto de Florencio Varela viene de sufrir un duro golpe en Córdoba, donde cayó por 2-0 ante Instituto, resultado que significó además el fin de su invicto en el campeonato. A pesar de ese traspié, el equipo dirigido por Mariano Soso se ubica en la quinta posición con 19 unidades, por lo que un triunfo le permitiría alcanzar momentáneamente a Vélez y reforzar su candidatura.
Por el lado de Talleres, la situación también exige reacción. El equipo cordobés venía en levantada con una racha de cuatro partidos sin derrotas, pero tropezó en su última presentación al caer 1-0 frente a Boca en el estadio Mario Alberto Kempes. Ese resultado frenó su impulso, aunque continúa dentro de la zona de clasificación.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Maidana; Cáceres, Galarza, Juan Sforza y Cristaldo; Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Talleres
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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