Félix Orode, sobre el racismo en Argentina: "Es folclore, acá te reciben con los brazos abiertos"

Y con todo este panorama, una de las palabras que más llamó la atención, fue la de Félix Orode, jugador nigeriano radicado en Argentina, quién saltó en defensa del campeón del mundo y le contó a Bolavip un poco más a fondo cómo es su realidad en el país.

El futbolista nacido en Nigeria y con su recorrido en Argentina -jugó en San Lorenzo, Excursionistas, Luján, Comunicaciones y Ballester- sabe muy bien lo que se vive en el país y cómo es el tema del racismo, algo tan cuestionado en los últimos días: “Lo de Enzo, sobre los jugadores de Francia, puede ser una calentura, algo por el tema del Mundial“, consideró en una entrevista. Y además, agregó: “A mí me tratan muy bien. Tengo cariño por la gente del país, me he sentido cómodo, estoy muy agradecido, estoy muy feliz porque me tratan súper bien“.

Sobre todo lo que se vive dentro de una cancha de fútbol, no dudó en decir: “Es el folclore del fútbol. Nosotros, adentro de la cancha, peleamos con el rival y por ejemplo decís, pero ‘la con… de tu madre’ y cosas así, y es normal, yo creo que no se sanciona. Es cuestión de fútbol, hay muchas cosas así“.

Qué dijo Féliz Orode sobre la posibilidad de jugar en Argentina

Y sobre la posibilidad de que más personas de su país o del continente africano que puedan venir a Argentina, afirmó: “Hay que saber hablar los idiomas, el clima y a los africanos, si quieren venir al país, te reciben con los brazos abiertos. Acá en Argentina, la verdad, la pasé súper bien y soy feliz”.

