Rafa Di Zeo lanzó su candidatura para ser presidente de Boca

En las últimas horas, Rafael Di Zeo hizo oficial el sueño de llegar a ser el mandatario de la Institución: el líder de 'La 12' se postulará a las próximas elecciones bajo el lema "Boca es grande por su gente".

Este es un año movido en el equipo de La Ribera debido a que se realizarán las elecciones presidenciales, y entre los postulados están Juan Román Riquelme, Andrés Ibarra, Mario Pergolini, entre otros.

#AHORA | Rafa #DiZeo oficializó su candidatura a presidente de #Boca



El líder de 'La 12' se postulará a las elecciones bajo el lema "Boca es grande por su gente"



QUÉ HABÍA DICHO DI ZEO SOBRE ESTA POSIBILIDAD

“Me gustaría ser dirigente de Boca. Le competiría a cualquiera, a Riquelme, a Macri, a Beraldi, a Crespi. No es que solo le competiría, sería dirigente acompañando también. ¿Presidente? Mmm, no sé. Pero me encantaría ayudar a Boca desde otro lado”.