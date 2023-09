La curiosa arenga de Ramón Díaz pese a la victoria de Vasco da Gama: "Tenemos que jugar mejor"

América MG, inmerso en zona de descenso, que es dirigido por el argentino Fabián Bustos y contó con sus compatriotas Esteban Burgos y Leandro Martínez como titulares, terminó con dos hombres menos por las expulsiones de Iago Maidana y Felipe Azevedo.

LA ARENGA DE RAMÓN DÍAZ

“A mí no me gusta jugar así. No tenemos que jugar así. Tenemos que dar más. Este partido lo ganamos, ya salimos, pero no jugamos así. Así no se merece jugar Vasco, no tenemos que jugar de esta forma”, inició el ex River con duras palabras para sus dirigidos tras la victoria del Gigante ante América Mineiro.

Y cerró : “Fue un partido duro, difícil, pero tenemos que jugar mejor. Está trabajado esto. Felicitaciones gente”.

