Revelan que la esposa de Michael Schumacher discutió con el jefe de Williams antes del debut de Colapinto

Según el periodista Chris Medland de Motorsport Magazine, la mujer encaró directamente a jefe de la escudería británica en el paddock, visiblemente molesta por lo que consideraba una falta de respeto hacia Mick. Durante la confrontación, Vowles intentó suavizar la situación, aclarando que sus comentarios habían sido malinterpretados.

Explicó que al decir que Mick no era "especial", se refería a que no lo veía como un talento comparable al de leyendas de la Fórmula 1 como por ejemplo Ayrton Senna, quien es considerado un referente de excelencia en el deporte. A pesar de las explicaciones, la esposa del legendario corredor no se contuvo y protagonizó una escena incómoda fuera del paddock, según el relato de Medland.

ralf mick schumacher.jpg

Las declaraciones de Volwes que enfurecieron a Corinna Schumacher

"La decisión era si poníamos a Mick en el coche, que creo que Mick hubiera hecho un buen trabajo, o invertimos en un individuo que forma parte de nuestra academia", comentó Vowles.

"Creo que ambos entrarían en la categoría de buenos y no especiales. Creo que tenemos que ser claros. Mick no es especial, sólo sería bueno", reconoció.

franco colapinto.jpg

Los motivos que llevaron a Williams a elegir a Franco Colapinto para la F1

El golpe sufrido por Logan Sargeant en Zandvoort, en la tercera práctica del Gran Premio de los Países Bajos, alimentó la posibilidad de adelantar su salida y excluirlo de las últimas nueve fechas.

El piloto, de apenas 21 años, forma parte de la academia de pilotos de Williams y ya tuvo la oportunidad de probar un monoplaza de F1 en el circuito de Silverstone, una experiencia que lo dejó confiado y más que listo para asumir el desafío.

La elección de Colapinto también se ve respaldada por el apoyo de equipos y patrocinadores que creen firmemente en su potencial. Además, su asociación con equipos de renombre ha proporcionado una plataforma sólida para demostrar su capacidad y compromiso.