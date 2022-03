Riquelme reveló cómo mira los partidos

riquelme como mira partidos.mp4

Consultado sobre qué bandas y artistas escucha cuando el xeneize compite por los puntos, Riquelme aseguró: “Yo escucho cumbia, siempre. En Don Torcuato se escucha cumbia. Me gustan Los Ángeles Azules, Leo Mattioli, de todo un poco…”.

Asimismo, Riquelme destacó a Franco Armani y elogió a su propio arquero, Agustín Rossi quien fue la gran figura en el Monumental. “Ellos tienen un arquerazo que lo hace siempre bien. La que le saca a Ramírez, no sé cuántos arqueros la sacan. Es increíble, impresionante. Era el sgundo gol nuestro. Ramírez lo merecía. Cada vez que juega el clásico lo hace bien y eso no es normal, él lo hace siempre bien. Pero se encuentra con un arquero que siempre tapa pelotas impresionantes. Agustín viene atajando muy bien hace mucho tiempo, no ayer. Es muy lindo verlo así, está disfrutando mucho y confiamos en él. Tiene muchos años por delante y ojalá lo podamos disfrutar mucho”.

Sobre si fue la victoria más celebrada, agregó: “No, pero ganar el clásico se festeja siempre. Lo bueno que nosotros jugamos una eliminatoria en nuestra casa, y pasamos; y jugamos una eliminatoria en La Plata por Copa Argentina, y pasamos. Ahora fuimos a la cancha de ellos y ganamos. Eso es bueno porque siempre tenemos que competir. Los muchachos se merecían esta alegría. Me tocó jugar muchos clásicos. Me tocó ganar y a vece no, pero en esa cancha es muy difícil. Tienen buenos jugadores y siemre tenés que sufrir para ganar. El clásico se tiene que ganar para que el hincha esté contento”.