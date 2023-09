El duro pronóstico del astrólogo de River sobre Martín Demichelis

demichelis astrologo

En tal sentido, el astrológo Millonario, tal como lo tiene Boca, dio su pronóstico sobre el futuro del entrenador en la entidad riverplatense: "Desde el 22/09 a 19/10 habrá una lunar complicada para el DT. Hay demasiadas tensiones. La gente estará muy enojada y el entrenador en la cuerda floja”, escribió.

“No sé por donde vienen las balas, no me pongo a escuchar, a leer ni a mirar. Me concentro puro y exclusivamente con levantarme feliz, por ser el entrenador de River, que soy muy orgulloso y valoro muchísimo esta posición", aseguró Demichelis en conferencia de prensa.