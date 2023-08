Éxodo Millonario: los jugadores que se pueden ir de River tras la eliminación

Beltran.jpg

El delantero logró imponerse ante las llegadas del colombiano Miguel Borja y el venezolano Salomón Rondón a base de goles y un gran despliegue físico. Esas fueron algunas de las razones por la cual se afianzó, tras su préstamo en Colón de Santa Fe, y despertó el interés de varios equipos europeos, como la Fiorentina de Italia y el Benfica de Portugal.

La postura de Jorge Brito y su dirigencia era no escuchar ofertas por el atacante de 22 años. Sin embargo, con las eliminaciones de la Libertadores y la Copa Argentina ya consumadas, podrían venir a buscarlo antes de tiempo y probablemente sea muy difícil retenerlo, aunque podría seguir abultando las arcas del club de Núñez.

de la cruz river.jpg

En otro sentido va la situación del uruguayo De la Cruz, que tiene todos los números comprados para irse, ya desde hace un tiempo. Luego de ser tentado por el Flamengo de Jorge Sampaoli, y ante la negativa de reforzar potenciales rivales en la Copa Libertadores, tuvo otras dos ofertas del Al Duhail de Qatar que dirige Hernán Crespo.

El oriental es uno de los futbolistas más queridos por la gente, pero es probable que continúe su carrera en otro club. Lo cierto es que su destino dependerá de una buena oferta que lo obligue a aceptar irse a una liga menor que lo aleje de la selección charrúa o si quiere seguir compitiendo en el primer nivel.

enzo perez river.jpg

El partido de este martes en Río de Janeiro, donde tuvo que salir en el primer tiempo por un golpe, parecería ser el último juego internacional de Enzo Pérez con la banda roja. El capitán, de 37 años, tiene contrato hasta diciembre de este año y, si bien le ofrecieron renovar su vínculo, nunca respondió la propuesta y evalúa su futuro día a día.

El mendocino tenía planeado culminar su contrato con el Millonario y pegar la vuelta a su provincia natal para convertirse en jugador de Deportivo Maipú, el club de sus amores y hoy protagonista de la Primera Nacional, y retirarse en el club que lo formó, tal como lo prometió en más de una ocasión.

armani river.jpg

Otra figura rimbombante que podría abandonar el club es el arquero Franco Armani, campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, quien a sus 36 años empieza a pensar en su futuro.

Aunque en algún tiempo se habló de la posibilidad de volver a Colombia para jugar en Atlético Nacional, hace unos días su representante Martín Araóz no descartó la chance de que el portero emigre a la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. "No puedo decirte que Franco Armani no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir", sostuvo.

demichelis

Otro caso es el del zaguero central derecho Leandro González Pirez, una fija en el bloque defensivo para Martín Demichelis. El futbolista, de 31 años, pertenece al Inter Miami y está a préstamo hasta diciembre. Ahora que está Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, podría ser un buen destino para el jugador.

Sin embargo, el Millonario tiene la chance de quedárselo a cambio de 300 mil dólares, aunque ahora debe definir su situación por la superpoblación en ese puesto, tras la llegada de Ramiro Funes Mori, donde también espera por un lugar Emmanuel Mammana.

matias suarez river.jpg

También podría darse la salida de Matías Suárez que, pese a ser uno de los mejores del plantel, una sinovitis crónica en la rodilla derecha lo viene marginando de las canchas en el último tiempo.

En el verano, el exatacante de Belgrano de Córdoba había evaluado la posibilidad del retiro. Sin embargo, ahora dependerá de como se vaya sintiendo en estos meses, y la chance de volver a su casa siempre sigue abierta.

miguel borja river.jpg

Otro de los jugadores que cabe mencionar en esta lista es el de Miguel Borja, quien no tuvo muchas canches con Demichelis y mostró su disconformidad en las redes sociales hace algunos días atrás. De hecho, no tuvo minutos en la eliminación en Río de Janeiro.

Su situación quizás esté atada a una posible venta de Beltrán, con la que ahí si conseguiría ponerse como primera opción para el director técnico, junto a Rondón. Sin embargo, el colombiano también evaluará su futuro en las próximas semanas.

robert rojas river.jpg

El paraguayo Robert Rojas pudo ser el salvador de la noche ante Inter de Porto Alegre. Primero, descontó para meter a River en la serie a los 90 minutos del partido. Luego, falló su penal en la tanda que terminó definiendo Sergio Rochet.

El central devenido en lateral derecho es pretendido por Vélez, quien ya preguntó condiciones por él. Luego del cotejo por Libertadores, su salida podría apurarse. Incluso, el Millonario podría buscar un carrilero por derecha en su lugar.