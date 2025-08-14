San Lorenzo defendió su estructura de cuidado tras la polémica por la pensión de juveniles

inferiores san lorenzo

Según detallaron, en la pensión viven 48 juveniles, atendidos por un equipo de ocho personas que se turnan las 24 horas para su cuidado. El club destacó el rol de la nutricionista María Inés Klekl, quien planifica las comidas para que al mediodía predominen las proteínas y, por la noche, los hidratos de carbono, con el objetivo de optimizar el rendimiento en los entrenamientos.