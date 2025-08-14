San Lorenzo defendió su estructura de cuidado tras la polémica por la pensión de juveniles
Tras la viralización de un video sobre la vida en el club, la dirigencia azulgrana emitió un comunicado detallando el funcionamiento, la dieta y las actividades.
En medio de un año cargado de tensiones institucionales, San Lorenzo volvió a estar en el centro de la escena. Esta vez, no fue por resultados deportivos ni por cuestiones políticas, sino por un video subido a redes por un jugador de las divisiones inferiores que mostraba su día a día en la pensión del club.
Las imágenes generaron críticas sobre la alimentación y el cuidado brindado a los chicos, obligando a la institución a salir a dar su versión. A través de un comunicado, el Ciclón sostuvo que el material difundido proyectaba “una imagen opuesta a la realidad” y aclaró que la grabación fue realizada sin autorización.
Según detallaron, en la pensión viven 48 juveniles, atendidos por un equipo de ocho personas que se turnan las 24 horas para su cuidado. El club destacó el rol de la nutricionista María Inés Klekl, quien planifica las comidas para que al mediodía predominen las proteínas y, por la noche, los hidratos de carbono, con el objetivo de optimizar el rendimiento en los entrenamientos.
Además, aseguró que los chicos se someten a controles mensuales de peso, grasa y masa muscular, y que se ajustan las dietas en función de esos resultados. La estructura formativa incluye también el acompañamiento de una psicóloga, la obligatoriedad de asistir a una escuela cercana y la participación en talleres y charlas sobre redes sociales, género, masculinidades y prevención de adicciones.
En cuanto al ocio, el club cuenta con una sala de juegos con ping pong, metegol, pool y juegos de mesa, además de organizar salidas recreativas al cine, zoológico y eventos culturales.
Con esta respuesta, la institución de Boedo busca contrarrestar las críticas y reforzar su mensaje de que el bienestar de los juveniles es una prioridad. Sin embargo, la polémica deja al descubierto la sensibilidad del tema y la facilidad con que una publicación en redes puede instalar una percepción que el club considera alejada de los hechos.
El comunicado de San Lorenzo completo
