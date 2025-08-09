Tensión y expectativa en la Bombonera: así se vivió la previa del Boca-Racing

El equipo xeneize salía al campo para entrar en calor mientras el público se expresaba sin filtros. El primero en recibir aplausos fue Agustín Marchesín, que encabezó la salida al césped. El aliento inicial se fue transformando en un repertorio de cánticos cada vez más intensos: el contundente “esta tarde cueste lo que cueste” marcó el comienzo, seguido por el clásico “a ver, a ver los jugadores, si pueden oír”, que sonó como un recordatorio de que vestir la camiseta implica dejar todo. También se escuchó el eterno “soy del barrio de La Boca y siempre te voy a seguir”, como un juramento inquebrantable pese a las turbulencias.