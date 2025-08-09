Tensión y expectativa en la Bombonera: así se vivió la previa del Boca-Racing
Con el estadio colmado y un clima cargado de tensión, los hinchas de Boca marcaron el pulso del clásico a apenas media hora del inicio.
La Bombonera fue un hervidero desde mucho antes del pitazo inicial en el esperado choque entre Boca y Racing por el Torneo Clausura 2025. A solo treinta minutos de que la pelota comenzara a rodar, el escenario estaba completamente teñido de azul y oro, con las tribunas repletas y un aire denso que combinaba ansiedad, ilusión y reclamos.
No era un partido más: llegaba tras semanas de fuerte convulsión institucional, con la disolución del Consejo de Fútbol (CdF), la salida de Marcos Rojo y las secuelas de dos golpes recientes, la eliminación en Copa Argentina frente a Atlético Tucumán y la dura derrota contra Huracán en Parque Patricios.
El equipo xeneize salía al campo para entrar en calor mientras el público se expresaba sin filtros. El primero en recibir aplausos fue Agustín Marchesín, que encabezó la salida al césped. El aliento inicial se fue transformando en un repertorio de cánticos cada vez más intensos: el contundente “esta tarde cueste lo que cueste” marcó el comienzo, seguido por el clásico “a ver, a ver los jugadores, si pueden oír”, que sonó como un recordatorio de que vestir la camiseta implica dejar todo. También se escuchó el eterno “soy del barrio de La Boca y siempre te voy a seguir”, como un juramento inquebrantable pese a las turbulencias.
Cuando el locutor anunció la formación titular, las ovaciones y reacciones fueron un termómetro del vínculo entre hinchada y plantel: Leandro Paredes fue el más aclamado, con una ovación que retumbó en cada rincón del estadio. Miguel Merentiel le siguió en la escala de reconocimiento.
En cambio, Alan Velasco fue recibido con algunos silbidos aislados y Edinson Cavani con una indiferencia que se sintió como advertencia: la paciencia del público tiene límites.
La previa se vivió como una auténtica demostración de poder popular. Con banderas flameando, bombos marcando el ritmo y la tribuna sur en ebullición, Boca dejó en claro que, gane o pierda, el equipo debe responder a la altura de la exigencia. El clásico todavía no había comenzado, pero la Bombonera ya había jugado su propio partido, encendiendo una llama que, a media hora del inicio, hacía presagiar una tarde cargada de emociones.
