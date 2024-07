Colombia se impuso 1-0 ante Uruguay y jugará la final de la Copa América ante Argentina

Una vez finalizado el partido, se vivieron algunos momentos de mucha tensión entre los futbolistas de ambos seleccionados: los cafeteros festejaron con todas sus fuerzas la clasificación mientras que los "charrúas" no se lo tomaron para nada bien y sintieron algo de provocación. Más allá de eso la situación no pasó a mayores y el árbitro no tuvo que intervenir.

— DSPORTS (@DSports) July 11, 2024

La final de la Copa América de Estados Unidos 2024 se llevará a cabo el domingo 14 de julio, desde las 21 (horario argentino) y el escenario elegido para la definición del campeonato es el Hard Rock Stadium ubicado en Miami Gardens, Florida. Sin lugar a dudas uno de los campos de juego más lindos del país norteamericano que se prepara para una fiesta del fútbol.

Dónde se puede ver la final de la Copa América 2024

El partido se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro

Resultado en vivo de Uruguay y Colombia