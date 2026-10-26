Video: agredieron a Camavinga en el agónico triunfo de Real Madrid sobre Barcelona
El francés recibió el golpe de una bandera e impactaron diversos objetos en la celebración del 2-1 definitivo en el Spotify Camp Nou. El árbitro activó el protocolo tras el incidente.
El Clásico de España entre Barcelona y Real Madrid terminó con máxima tensión dentro y fuera del campo de juego. El equipo Merengue se quedó con una victoria clave por 2-1 en el Camp Nou gracias a un agónico grito de Kylian Mbappé (marcó un doblete) sobre el cierre del partido. Sin embargo, la gran polémica de la jornada se desató durante los festejos, cuando Eduardo Camavinga fue agredido por hinchas blaugranas desde la tribuna local.
El mediocampista francés resultó una pieza determinante para la definición del derbi tras generar la jugada y asistir a Mbappé para el gol de la victoria en el minuto 87. Al momento de festejar el gol junto al banderín de córner, todo el plantel del Madrid fue blanco del lanzamiento de diversos proyectiles provenientes de la grada del Fondo Norte que estaba en un momento de bronca absoluta por la derrota en el final.
Aunque las imágenes iniciales de la transmisión oficial mostraron la caída de objetos, videos difundidos con posterioridad revelaron el momento exacto en el que Camavinga recibió golpes directos con una bandera ondeada agresivamente por la parcialidad catalana mientras festejaba con sus compañeros.
La agresión a Camavinga en el agónico triunfo de Real Madrid sobre Barcelona
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Esta problemática obligó al árbitro Martínez Munuera a interrumpir el compromiso durante 80 segundos para advertir por los altoparlantes y poner en marcha el protocolo de seguridad correspondiente de LaLiga.
En el informe del encuentro, el árbitro dejó constancia del episodio registrado en los minutos finales: "En el minuto 87, durante la celebración del gol del equipo visitante, se lanzaron una botella de agua y una lata desde la grada de Fondo Norte", detallando además que "ninguno de los objetos llegó a impactar en ningún jugador", omitiendo inicialmente el contacto sufrido por el volante galo con el mástil de la bandera.
Con este triunfo agónico por 2-1, el Real Madrid recortó la brecha en la cima del campeonato español ante un Barcelona que sufrió su primera caída liguera del certamen en medio de un clima espeso en el recinto culé.
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