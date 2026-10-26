Video: agredieron a Camavinga en el agónico triunfo de Real Madrid sobre Barcelona

En el informe del encuentro, el árbitro dejó constancia del episodio registrado en los minutos finales: "En el minuto 87, durante la celebración del gol del equipo visitante, se lanzaron una botella de agua y una lata desde la grada de Fondo Norte", detallando además que "ninguno de los objetos llegó a impactar en ningún jugador", omitiendo inicialmente el contacto sufrido por el volante galo con el mástil de la bandera.

Con este triunfo agónico por 2-1, el Real Madrid recortó la brecha en la cima del campeonato español ante un Barcelona que sufrió su primera caída liguera del certamen en medio de un clima espeso en el recinto culé.