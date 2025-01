Video: el tenso cruce entre Marcelo Gallardo y Marcos Acuña en pleno River-Instituto

Embed ¿QUÉ PASÓ ACÁ? Tenso momento entre el Huevo Acuña y el Muñeco Gallardo. pic.twitter.com/LfsCxNBHKS — SportsCenter (@SC_ESPN) January 30, 2025

El lateral izquierdo, en un lateral a favor de la Gloria cordobesa, tomó la pelota con sus manos y retrocedió unos metros hasta acomodarse en su posición, sin entregarla rápidamente. Esto ocurrió justo frente al banco de suplentes del Millonario y generó la reacción inmediata del entrenador, quien se acercó y le sacó el balón de las manos para que el juego continuara sin más interrupciones.

Aunque no se llegaron a leer con claridad sus palabras, el DT le dijo algo al defensor mientras lo miraba con evidente molestia. En un contexto en el que la Banda sufría para encontrar su mejor versión, cualquier demora en el juego parecía acrecentar la incomodidad del técnico, que no ocultó su frustración ante la situación.

Embed EL MUÑECO QUIERE APURAR EL JUEGO: el Huevo Acuña se quejó por un lateral para Instituto y a Gallardo no le gustó nada la demora... pic.twitter.com/amwbF4mNGe — SportsCenter (@SC_ESPN) January 30, 2025

La fuerte autocrítica de Marcelo Gallardo tras la victoria de River

"No me gustó en absoluto el partido que hicimos. No jugamos bien, no fluimos. Nos costó mucho imponer nuestro juego", señaló Gallardo en conferencia de prensa. Además, reconoció el planteo de su rival: "Instituto nos hizo jugar mal, no se metió atrás, fue agresivo y cortó nuestros circuitos. Nos hizo jugar incómodos y hay que reconocerlo".

El DT también analizó el contexto del fútbol argentino y la exigencia que eso representa: "Va a ser así, todos corren, luchan y nos van a hacer las cosas difíciles. Hay que redoblar esfuerzos y no quedarnos cómodos. Si nos relajamos, vamos a tener problemas".