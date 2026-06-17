Viral: el tierno video de Leandro Paredes y su hijo Lautaro en pleno debut de la Selección Argentina

Lionel Messi publicó un sentido mensaje en sus redes sociales tras el histórico debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026.

"Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir", posteó el astro mundial luego de la victoria 3-0 ante Argelia en Kansas City, partido en el cual anotó un hat-trick histórico.

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Qué dijo Lionel Messi sobre jugar el Mundial 2030 con la Selección Argentina

La histórica actuación de Lionel Messi en el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo dejó tres puntos clave y un golazo antológico para el recuerdo, sino también una fuerte definición sobre su futuro con la camiseta albiceleste, con el 2030 en el horizonte.

En la zona mixta del Estadio Kansas City, rodeado por una multitud de periodistas, el '10' afrontó las preguntas sobre hasta cuándo continuará su vigencia y le puso un límite claro a la ilusión de los futboleros.

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En este marco, el periodista Agustín Fantasía fue el primero en consultar si este nivel mostrado en el debut dejaba la puerta abierta para el Mundial 2030, que se disputará de forma centenaria en Sudamérica, España y Portugal. Sin embargo, la respuesta del capitán fue inmediata, y tajante aunque entre risas.

“No, eso no. Estamos bien, estamos para competir. Este grupo siempre mostró que estamos bien y que no se relaja. Competiremos y lo intentaremos hasta donde nos dé”, sentenció Messi, enfocando todas sus energías exclusivamente en el torneo en curso.