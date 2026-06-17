Viral: el tierno video de Leandro Paredes y su hijo Lautaro en pleno debut de la Selección Argentina
Con tan sólo 1 año y 2 meses, Lautaro Paredes -hijo menor de Leandro Paredes- quiere pisar la pelota. Este martes, protagonizó un momento que se volvió viral.
Si bien Leandro Paredes no ingresó en el debut de la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026, el volante sí protagonizó uno de los momentos más tiernos y virales de la jornada junto a su hijo menor, Lautaro, quien tiene apenas 1 año y 2 meses.
Tras la goleada de 3-0 de la Scaloneta, el mediocampista de Boca se paseó junto al pequeño niño por el campo de juego, mientras ambos jugaban con la pelota. Al intentar pegarle a la "caprichosa", Lautaro cae al piso abruptamente y su papá no hizo más que extender los brazos como en señal de sorpresa y alzar al nene.
Quienes allí estaban sintieron ternura y hasta sonrieron con la situación, mientras Paredes consolaba al niño, que abrazó al futbolista tras la caída.
El video de Leandro Paredes y su hijo Lautaro que se volvió viral
El sentido mensaje de Messi tras el histórico debut de la Selección Argentina
Lionel Messi publicó un sentido mensaje en sus redes sociales tras el histórico debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026.
"Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir", posteó el astro mundial luego de la victoria 3-0 ante Argelia en Kansas City, partido en el cual anotó un hat-trick histórico.
Qué dijo Lionel Messi sobre jugar el Mundial 2030 con la Selección Argentina
La histórica actuación de Lionel Messi en el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo dejó tres puntos clave y un golazo antológico para el recuerdo, sino también una fuerte definición sobre su futuro con la camiseta albiceleste, con el 2030 en el horizonte.
En la zona mixta del Estadio Kansas City, rodeado por una multitud de periodistas, el '10' afrontó las preguntas sobre hasta cuándo continuará su vigencia y le puso un límite claro a la ilusión de los futboleros.
En este marco, el periodista Agustín Fantasía fue el primero en consultar si este nivel mostrado en el debut dejaba la puerta abierta para el Mundial 2030, que se disputará de forma centenaria en Sudamérica, España y Portugal. Sin embargo, la respuesta del capitán fue inmediata, y tajante aunque entre risas.
“No, eso no. Estamos bien, estamos para competir. Este grupo siempre mostró que estamos bien y que no se relaja. Competiremos y lo intentaremos hasta donde nos dé”, sentenció Messi, enfocando todas sus energías exclusivamente en el torneo en curso.
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