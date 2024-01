Quién es Marcos Giles, el tiktoker que eligió San Lorenzo y Tottenham para anunciar refuerzos

A través de sus redes sociales, el "Ciclón" anunció la contratación de Cristina Tarragona con un divertido sketch protagonizad por Giles. "Me llamó Rubén Darío (Insúa), me dijo 'venite mañana a las 6 que tengo gente nueva quiero ver como anda. 'Rubi a partir de las 11, antes que eso no me levanto'", comenzó diciendo para después contar una anécdota futbolera, con una jugada especial, y luego dar pie a la presentación del flamante refuerzo.