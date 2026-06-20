ANSES: los nuevos topes y montos confirmados para el SUAF
Con el nuevo índice de inflación confirmado, el organismo actualizará los montos de las prestaciones según lo establecido por la ley vigente.
Desde junio de 2026, la ANSES aplicará un nuevo aumento para la AUH y otras prestaciones sociales, tomando como referencia el último dato de inflación difundido por el INDEC. La suba también alcanzará a distintas asignaciones familiares.
El actual esquema de movilidad establece actualizaciones mensuales atadas al IPC. Así, la ANSES ajusta jubilaciones, pensiones y beneficios como la AUH, modificando los montos que cobrarán millones de familias argentinas en el próximo calendario de pagos.
Cuánto se cobra por el SUAF en las categorías del monotributo
El Gobierno confirmó que el monto base por hijo para las categorías más bajas del régimen simplificado (A, B y C) y para el Monotributo Social quedará fijado en $74.010,18 brutos en julio de 2026. Este valor se transferirá directamente a las cajas de ahorro declaradas por los titulares de las asignaciones familiares.
A medida que se eleva el escalón impositivo del pequeño contribuyente (categorías D en adelante), el importe determinado por el organismo disminuye de forma proporcional de acuerdo con las tablas de movilidad. Las familias que residen en provincias encuadradas como zonas desfavorables contarán con coeficientes diferenciales que incrementan el cobro final neto por menor a cargo.
Qué controles realiza la ANSES sobre el salario familiar por hijo
El organismo previsional ejecuta cruces de datos mensuales automáticos para verificar que el total de ingresos del grupo familiar no exceda los límites individuales o colectivos fijados por decreto. Si las declaraciones ante el fisco nacional están al día y los vínculos filiales validados, el reajuste del 2,1% en el SUAF de ANSES se liquidará de oficio.
Las asignaciones familiares bajo esta modalidad comercial son incompatibles con el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los aportantes independientes pueden revisar su categoría prestacional ingresando al portal oficial Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, evitando gestiones presenciales innecesarias en las delegaciones de atención.
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