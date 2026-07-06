Cerraron su restaurante en Wilde por la crisis en el consumo: "Bajar los brazos jamás había sido una opción"
Germán y Denise anunciaron el cierre de su parrilla en Wilde, provincia de Buenos Aires, pero anticiparon que no está en sus planes alejarse de la gastronomía.
La crisis económica provocó una caída del consumo tan pronunciada que durante la primera mitad de 2026 cerraron decenas de locales, tanto tiendas de ropa como emprendimientos en gastronomía. Cervecerías, cafés de especialidad y hamburgueserías fueron algunas de las víctimas frecuentes, pero hasta los restaurantes de alta gama y las parrillas más populares están en la cuerda floja.
Un poco de eso les pasó a los encargados de A Punto Wilde, una parrilla ubicada en Ramón Franco 5299, partido bonaerense de Wilde, que no pudieron encontrarle la vuelta a la falta de ventas.
"Desde ya hace un tiempo mantener A Punto Wilde se nos está haciendo cuesta arriba. Pero bajar los brazos jamás había sido una opción, de hecho para este sábado habíamos programado arrancar con cenas show", reconocieron hace algunos días Germán y Denise, los dueños de la parrilla, al comunicar en Instagram el cierre de la sucursal.
"Lamentablemente no va a poder ser. Hay veces que hay que saber cuándo parar. Este sueño llegó a su fin. Atrás de A Punto hay una familia con pasión por la gastronomía. Es lo que nos gusta hacer, es a lo que nos dedicamos hace 16 años", contaron desde el local.
"Nos da mucha pena porque somos de Wilde, vivimos en Wilde. Lo bueno es que nos van a poder seguir encontrando en Quilmes. Los invitamos a seguirnos. Gracias por acompañarnos durante todos estos años", cerraron en el posteo de Instagram.
Germán y Denise se animaron a firmar su mensaje y a ponerle nombre a su despedida, pero no permitieron los comentarios en la publicación, ya sea por discreción o cautela, para evitar un debate sobre la crisis del consumo en los comentarios.
Mientras tanto, el local en Quilmes cumple cinco años este miércoles, 8 de julio, y su equipo ya se prepara para festejarlo. Resta saber si el público acompañará la celebración.
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