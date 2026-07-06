Cerraron su restaurante en Wilde por la crisis en el consumo: "Bajar los brazos jamás había sido una opción"

Germán y Denise se animaron a firmar su mensaje y a ponerle nombre a su despedida, pero no permitieron los comentarios en la publicación, ya sea por discreción o cautela, para evitar un debate sobre la crisis del consumo en los comentarios.

Mientras tanto, el local en Quilmes cumple cinco años este miércoles, 8 de julio, y su equipo ya se prepara para festejarlo. Resta saber si el público acompañará la celebración.