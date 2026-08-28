Descuentos de hasta el 70% en ropa y zapatillas en la Ciudad de Buenos Aires: dónde y cuándo
El tradicional polo comercial de CABA vivirá una jornada con rebajas de hasta el 70%, música, diseño y propuestas gastronómicas para reactivar el consumo.
Con el objetivo de fortalecer el consumo en la Ciudad, este sábado de 15:00 a 20:00 horas se llevará a cabo una nueva edición del Circuito Outlets. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico en el marco de “Buenos Aires está de moda”, ofrecerá importantes rebajas en más de 80 locales de la zona.
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Descuentos imperdibles y marcas adheridas
El evento se desarrollará en el perímetro comprendido por las calles Malabia, Thames, Vera y Castillo, donde vecinos y visitantes podrán acceder a oportunidades únicas en indumentaria, calzado y accesorios.
- Ropa y calzado: Participarán decenas de marcas reconvertidas al formato outlet.
- Gastronomía: El recorrido incluirá una oferta de 14 locales gastronómicos con menús promocionales, ideales para hacer una pausa y disfrutar de cafeterías, pizzerías y restaurantes.
Actividades, música y recorridos guiados
El epicentro de las propuestas recreativas se ubicará en la intersección de Aguirre y Gurruchaga, donde los asistentes encontrarán un espacio ambientado para disfrutar de la tarde:
- DJ sets y livings: Habrá música en vivo con diferentes propuestas de musicalización y zonas de descanso para el público.
- Diseño de accesorios: Se dispondrá de una actividad especial para diseñar de forma personalizada bolsos de mano (tote bag).
- Recorridos de moda: De 16:00 a 18:00 horas, se realizarán dos circuitos guiados por locales comerciales a cargo de la influencer Sereinne y la periodista Juli Borobio.
La propuesta busca consolidar los centros comerciales a cielo abierto, acercando nuevas experiencias culturales y de compras que celebran el talento, la creatividad y la diversidad que caracterizan a la identidad porteña.
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